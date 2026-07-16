Javier Milei habló de la bandera de Malvinas que mostró la Selección: “Es un sentimiento de todos los argentinos y es perfectamente válido que se quieran expresar”

El presidente Javier Milei habló este jueves sobre la bandera que sostuvieron algunos jugadores de la Scaloneta, que rezaba "las Malvinas son argentinas", y consideró que "es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente valido que ellos se quieran expresar y lo hagan" .

El mandatario sostuvo que "es un partido de fútbol". "Así lo entendió el director técnico, los veteranos", sostuvo, aunque remarcó que " Las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar en el plano diplomático".

La bandera cayó desde una de las tribunas minutos después del triunfo argentino 2 a 1 ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. En el tumulto del festejo, fue Giovani Lo Celso el que la identificó en una de las cabeceras y la llevó.

El mensaje generó polémica en Londres, donde el gobierno británico pidió a la FIFA sancionar a los jugadores, mientras que un exasesor de la fallecida exprimera ministra Margaret Thatcher reclamó sanciones para los jugadores argentinos que compiten en la Premier League inglesa.

Milei insistió en que la cuestión de la soberanía debe mantenerse separada del resultado deportivo y reiteró que la recuperación de las Islas "se logrará en el plano diplomático con inteligencia". En ese sentido, destacó los "avances enormes en la temática en el último tiempo, con el accionar de (el ex canciller Gerardo) Werthein y (el ministro Pablo) Quirno, los acercamientos a Estados Unidos, que han permitido que la ONU obligara a Inglaterra a negociar con nosotros".

El Presidente también volvió a elogiar el desempeño de la Selección Argentina y destacó que el equipo "nunca se da por vencido". Y, consideró que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni representa el espíritu de un país que "no se rinde" y expresó su reconocimiento al plantel por haber alcanzado una nueva final mundialista.

"El futbol es una fiesta popular, una pasión que compartimos todos los argentinos, y cualquier evento que le traiga una alegría es bienvenido. Creer que de eso se puede hacer una política de Estado es un error garrafal", sostuvo en una entrevista con El Observador.

Fuente: Clarín