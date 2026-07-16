Milei se metió en la pelea entre Bullrich y Villarruel, y sin nombrarla apuntó a la vice: “Miserable, destructiva y repetidora de la chicanería K”

El presidente Javier Milei volvió a custionar, aunque sin mencionarla, a Victoria Villarruel y la calificó de kirchnerista, luego del duro cruce de mensajes entre Patricia Bullrich y la vicepresidente por la sesión del Senado y la ley de tierras.

"Ya conocemos a los personajes de la escena política y ya sabemos de la miserabilidad y lo destructivos que pueden ser. El mensaje K es siempre el mismo. Hay gente que en un momento se disfrazó de otra cosa y ahora baja mensajes K", expresó durante una entrevista en El Observador .

Según trascendió, el cruce se produjo cuando Villarruel propuso suspender la sesión prevista para este jueves, donde La Libertad Avanza buscará tratar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado, tras el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra en semifinales de la Copa del Mundo.

"Hay gente que decide repetir como loro la chicanería K, de política barata, esto es mucho mas simple: se va a resolver en las urnas", agregó Milei.

El mandatario calificó de imprudente el actuar de Villarruel, aunque siempre sin mencionarla, por su responsabilidad como presidente de la Cámara Alta.

Villarruel cuestionó el proyecto del oficialismo y cuestionó el cierre de pymes y las deudas de las familias, que el Banco Central informó que se incrementó fuertemente.

¡Las Malvinas son Argentinas! 🇦🇷 Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón. pic.twitter.com/qB455HeqVX

"Afortunadamente esas frases impertinentes e impropias que podrían estar generando ruidos corresponden a personas intrascentenes que nadie les da importancia tengan o no cargos importantes", sentenció Milei.

En la previa al partido de la Selección, Villarruel salió a marcar una diferencia con la postura de la Casa Rosada respecto a no involucrar la causa Malvinas.

"No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores", publicó la vice en su cuenta de X.

Con el triunfo argentino, posteó una foto con la bandera que exhibieron los jugadores en el campo de juego, que decía: "Las Malvinas son argentinas".

Milei habló este jueves sobre la bandera que sostuvieron algunos jugadores de la Scaloneta, que rezaba "las Malvinas son argentinas", y consideró que "es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente valido que ellos se quieran expresar y lo hagan".

Sin embargo, sostuvo que "es un partido de fútbol, así lo entendió el director técnico, los veteranos", y marcó: "Las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar en el plano diplomático".

En ese sentido, destacó los "avances enormes en la temática en el último tiempo, con el accionar de (el ex canciller Gerardo) Werthein y (el ministro Pablo) Quirno, los acercamientos a Estados Unidos, que han permitido que la ONU obligara a Inglaterra a negociar con nosotros".

Fuente: Clarín