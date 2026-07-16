“Las Malvinas no son argentinas”, “Parásito y casta” y “Si no te gusta renunciá”: los durísimos chats entre Villarruel y Bullrich por la sesión de hoy en el Senado

A pocas horas de terminado el partido en el que la Selección Argentina triunfó frente a Inglaterra y consiguió el pase a la final del Mundial, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , protagonizaron un fuerte cruce de mensajes que escaló en duros términos por la sesión del Senado en la que el oficialismo buscará para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Según pudo reconstruir Clarín con fuentes cercanas a las protagonistas, todo comenzó cuando Villarruel le envió un mensaje vía WhatsApp a Bullrich para pedirle que se suspendiera la sesión prevista para este jueves , en la que el oficialismo buscará tratar un proyecto que considera clave, el cual genera resistencia entre opositores y aliados porque elimina restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.

"Villarruel le escribió a Bullrich para decirle que por el Mundial había que suspender al sesión. Lo hizo con mala intención porque sabe que la semana que viene empiezan las vacaciones de invierno y entonces todo pasaría para agosto. Siempre es para joder", apuntaron desde la mesa chica de la senadora en diálogo con este diario.

En el primer mensaje, la vicepresidenta cuestionó la realización de la sesión tras la victoria de la Scaloneta. "¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial? Para vender el país. Nadie querría festejar en el Senado. Cada senador quiere festejar en su provincia con su familia. No votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras", disparó.

Las declaraciones desataron una inmediata respuesta de Bullrich, quien salió al cruce con fuertes cuestionamientos. "Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío ", retrucó la senadora del oficialismo en rechazo a la acusación de la vicepresidenta de que la Cámara alta se reuniría "para vender el país".

Inmediatamente, la titular del Senado retrucó: "¿Y lo cambias vendiendo tierras? Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada. Por eso tu sobrina sale con que las Malvinas no son argentinas" . En tanto, Bullrich recogió el guante: "No se venden tierras. Se desarrolla el país".

Villarruel hizo una referencia a la "sobrina" de Bullrich en alusión a la diputada nacional Sabrina Ajmechet. Desde el entorno de la jefa del bloque libertario explicaron que la vicepresidenta utiliza esa expresión de manera irónica porque el esposo de Bullrich es judío y Ajmechet también profesa esa religión, aunque aclararon que no existe ningún vínculo familiar entre ambas.

"No se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia. La gente no tiene para comer. Están endeudados. Vayan a los pueblos en vez de digitar todo desde un despacho ", sentenció Villarruel. A modo de respuesta, la exministra de Seguridad retrucó: "Yo estoy bien en la realidad. Y los argentinos quieren progresar no ser más subdesarrollados, populistas, pobres".

El intercambio subió aún más de tono cuando Villarruel redobló las críticas: "¿Y quién pretende eso? ¿O acaso el país cuando tenía industrias y era orgullo del mundo era populista? Ustedes nos quieren rifar. No seas hipócrita . Igual no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina ". La jefa del bloque libertario no tardó en contestarle y lanzó una dura réplica: "¡Si no te gusta, renunciá! Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís".

LA ARGENTINA ES ENORMEEEEEEE SOMOS FINALISTAS DEL MUNDO OTRA VEZZ OBELISCOOOOO 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/mZRNUDV8nk

Según relataron desde la mesa chica de la senadora a Clarín , "Patricia no entendía mucho lo que estaba pasando" y destacaron: "Si ves el tenor de la discusión, termina en cualquier cosa porque Villarruel le dice que a ella también la votaron los argentinos".

En los mensajes, el cruce continuó con una escalada de descalificaciones personales. Villarruel retrucó: " A mí también me votaron . Y no te votaron a vos. Así que agua y ajo. Y lo que escribo es la realidad de la ley que vos estás empujando por obsecuente". En ese marco, Bullrich respondió: "A mí me votaron 6.600.000 y después el 51% de la Ciudad".

Sin embargo, el cruce no terminó ahí. La vicepresidenta volvió a la carga: "Bueno, buena suerte, llegaste tarde y te querés venir a hacer la viva. Andá a chuparle las medias a Karina ". A modo de chicana, la senadora libertaria replicó: "Chau!!!!! Chau, comienzo y fin de una corta vida política".

Lejos de cerrar la discusión, Villarruel volvió a contestar: "Problema mío. Ser un parásito y casta como vos no es mi ejemplo de vida. Chau". El intercambio concluyó con un último mensaje de Bullrich, quien se comparó con el capitán de la Selección Argentina: "Perdón, estaba festejando. Pero los buenos como Messi somos capaces de jugar muchos mundiales. Y para ti, récord: nunca pensé que eras tan mal educada ".

" Villarruel no está de acuerdo con la ley, dice barbaridades como que es 'una ley de mierda' y que 'están entregando el país'. Ella tiene un nacionalismo de los años '30. Es una cosa antigua, vetusta ", resumieron desde el bullrichismo en diálogo con este diario.

Y anticiparon el éxito de la sesión de la Cámara alta: "Hoy se va a hacer la sesión, está el quórum porque ella no maneja eso . Hoy va a haber sesión, no hay ningún indicio de lo contrario".

Redactora de la sección Último Momento

Fuente: Clarín