Milei le abrió la Casa Rosada a Georgieva: la recibió en su despacho y luego fue el turno del Gabinete ampliado

El presidente Javier Milei le abrió este lunes las puertas de la Casa Rosada a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva . El encuentro empezó pasadas las 14 y se extendió por más de una hora y media en el principal despacho de la sede gubernamental. Luego empezó una reunión de ambos con el Gabinete ampliado , que duró poco más de cuarenta minutos.

El primer cónclave comenzó a las 14 y se extendió hasta 15.30. Además de Milei y Georgieva participaron el ministro de Economía, Luis Caputo , y el director del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk . A poco de empezado el encuentro se difundió la imagen de ellos en el despacho presidencial, ubicado en el primer piso de Balcarce 50.

Luego del segundo encuentro, Georgieva y la comitiva que la acompañó salieron rumbo al Palacio Libertad . Allí la esperaba un encuentro cerrado con estudiantes de diferentes universidades argentinas.

La salida fue por la explanada de la calle Rivadavia, hacia el Bajo porteño. El tránsito estaba cortado desde más temprano y había un vallado, además de una importante presencia policial ante la presencia de un grupo de manifestantes de izquierda que quedaron ubicados sobre la calle Hipólito Yrigoyen, antes de llegar al cruce con Balcarce, donde comenzaba el vallado.

En el encuentro con el Gabinete ampliado participaron la secretaria general Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; los ministros de Defensa, Carlos Presti ; de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva ; de Salud, Mario Lugones ; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger ; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal ; el secretario de Política Económica, José Luis Daza ; el canciller Pablo Quirno ; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili .

Por el FMI estuvo el director ejecutivo por la Argentina, Leonardo Madcur . También participaron el jefe de Misión del FMI, Cheng Wong ; el jefe de Gabinete de la directora gerente, Wolfgang Andreas Bauer Stampli ; el representante residente en la Argentina, Max Alberto Alier Montenegro ; y el director y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Andrew Chalk y Luis Manuel Cubeddu Merchan .

A las 14, Georgieva arribó a la Casa Rosada desde el Ministerio de Economía, en medio de un fuerte operativo de seguridad. En el Palacio de Hacienda , a metros de Balcarce 50, la funcionaria dio una conferencia de prensa junto a Caputo , y el titular del BCRA Bausili .

En esa conferencia, Caputo dijo: “La relación con el FMI es excelente y sentí la confianza de Kristalina en el país desde el día uno, cuando no era fácil. Y se fue afianzando en los momentos más difíciles ”.

Georgieva respaldó a la administración libertaria y aludió al esfuerzo que están haciendo los argentinos. Dijo: “ La Argentina está en una posición muy sólida por el esfuerzo del Gobierno, pero sobre todo por el esfuerzo de la gente” . La presencia de la jefa del FMI en el país genera expectativa entre los libertarios, que resaltan la buena dinámica con el organismo bilateral de crédito.

La visita de Georgieva, que llegó esta mañana al país, es de carácter institucional. Se extenderá por dos días y, además de incluir las reuniones en Casa Rosada y Hacienda, incluirá una cena con empresarios y una recorrida por Vaca Muerta , en Neuquén. Es considerada tanto en el Poder Ejecutivo como en el mundo económico como una visita de “alto voltaje” .

Se trata de la primera visita de Georgieva al país desde que asumió la conducción del organismo, en 2019. Desde que asumió Milei, vinieron distintas misiones del organismo; la primera, en febrero de 2024, tuvo la presencia de la entonces subdirectora, Gita Gopinath .

La visita de Georgieva activó un refuerzo de la seguridad en la zona , con más presencia policial en los alrededores de Casa Rosada y el Palacio de Hacienda, y también con la disposición de una valla parcial en Plaza de Mayo.

“Hola desde Buenos Aires. Espero con interés interactuar con personas de toda la Argentina y conocer más sobre las oportunidades y ambiciones del país. Desde la innovación hasta la energía, Argentina tiene un potencial tremendo para impulsar el crecimiento, crear empleo y construir un futuro más próspero”, consignó Georgieva en su cuenta de la red social X.

Con su mensaje, Georgieva puso el acento en temas clave en los que planea involucrarse en su visita, como el desarrollo actual y el empleo. Además en la conferencia junto a Caputo resaltó la necesidad de que el crecimiento económico vaya más allá de los sectores más dinámicos, como con el energético, el minero y el agroindustrial .

La llegada de Georgieva se produce en la previa de la tercera revisión del programa que la Argentina mantiene con el FMI , prevista potencialmente para septiembre. La evaluación tomará como referencia el cumplimiento de las metas cuantitativas establecidas para fines de junio y podría habilitar un desembolso de US$860 millones .

Fuente: La Nación