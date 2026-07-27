Elecciones 2027: Tucumán es la primera provincia que avanza con el desdoblamiento y fija su comicio el 9 de mayo

CÓRDOBA.- Recuperado de una intervención cardiovascular, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo , firmó el decreto que fija que las elecciones provinciales se realizarán el 9 de mayo de 2027 . Explicó que la convocatoria respetó la normativa vigente, los antecedentes electorales de la provincia y los plazos establecidos para la organización del proceso.

La provincia norteña se convirtió así en la primera que desdobla sus comicios de los nacionales , previstos inicialmente para octubre del año próximo. El 9 de mayo los tucumanos elegirán gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales de la capital y del interior, y los 93 delegados comunales de Tucumán.

En 2023 fueron 16 las provincias que votaron de manera desdoblada con el comicio nacional en el que fue electo presidente Javier Milei. Jaldo, un peronista aliado de los libertarios en el Congreso desde los inicios de la gestión libertaria, rechazó las versiones sobre un eventual adelantamiento de los comicios y afirmó que la decisión respetó la Constitución, las modificaciones judiciales y la legislación provincial.

“Cuando escuchamos que estamos adelantando las elecciones por determinadas decisiones, conveniencias, es totalmente falso -dijo Jaldo-. Lo que hoy vamos a afirmar no es otra cosa que lo que se hizo en el año 19 para elecciones de la provincia, y lo que se hizo en el año 23 para elegir autoridades en la provincia, que somos los que estamos actualmente cumpliendo los mandatos. O sea, que en el año que viene, 2027, va exactamente en el mismo mes que se han realizado las anteriores”.

Desde La Libertad Avanza (LLA), el diputado nacional Federico Pelli cuestionó la decisión. El Gobernador le respondió: “Le quiero decir que las elecciones nacionales y provinciales nunca fueron juntas. Quizás porque ellos no están seguido en Tucumán, no saben o no se enteran. Nunca las elecciones nacionales coincidieron con las provinciales”.

Jaldo insistió en que “no es que nosotros las estamos separando. Tampoco las estamos adelantando. Estamos cumpliendo con el año 2019, con el 2023 y para el 2027 estamos haciendo lo mismo”. Y añadió sobre las declaraciones que llegaron desde LLA: “Eso de tenerles miedo es una exageración” .

Jaldo reafirmó la decisión de sostener el plan de infraestructura que lleva adelante la Provincia. “Necesitamos seguir llevando adelante con mucho esfuerzo las obras que estamos realizando en Tucumán, que superan los US$ 600 millones de dólares en su conjunto. En tiempos difíciles estamos haciendo un gran esfuerzo a nivel de gestión de gobierno que no pensamos detener ni mucho menos parar. Al contrario, estamos buscando los mecanismos para poder seguir avanzando”, precisó.

Destacó el acuerdo firmado la semana pasada con el ministro de Economía, Luis Caputo , para compensar deudas entre ambas jurisdicciones. Explicó que este entendimiento permitirá que la Provincia perciba recursos que le corresponden y continúe fortaleciendo la ejecución de obras y las políticas públicas.

“Nosotros vamos a seguir avanzando de la misma manera y en el mismo sentido”, indicó y sostuvo que esa decisión va más allá del calendario electoral .

El tucumano, en la discusión por la reforma electoral a nivel nacional, está en contra de la eliminación de las PASO: “Hemos sido muy claros, y reitero, para que nadie se equivoque, nosotros estamos en contra de sacar las PASO, nosotros estamos en contra de eliminar las PASO . Eso ya lo hemos dicho, y para que a todos los medios les quede claro cuál es la posición del bloque Independencia, y que lo que hemos dicho la vez pasada no lo hemos cambiado hoy bajo ningún punto de vista”.

En cambio, Jaldo aseguró que no conoce nada sobre la posibilidad de que haya listas colectoras, ya que nunca habló del tema con el jefe de Gabinete, Diego Santilli .

Fuente: La Nación