Milei acusó la Universidad de Rosario de promover el terrorismo por proyectar un documental sobre Palestina apoyado por Hamas y el rector salió a pedir disculpas

Tras una intimación formal del Gobierno Nacional por el escándalo que generó la proyección del documental “La Gran Palestina”, rodado con apoyo del grupo terrorista Hamas, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) pidió disculpas públicas a la comunidad judía e informó que la actividad , que tuvo lugar en la Facultad de Humanidades y Arte, no contaba con autorización ni aval académico o.

A través de una carta, difundida hoy en X por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el rector de la UNR Franco Bartolacci se refirió a la polémica. “En virtud de vuestra nota recibida el día de la fecha requiriendo datos sobre una actividad difundida y realizada en el ámbito de la Universidad, cumplo en informar que dicha proyección no contaba con autorización o aval institucional alguno por parte de la UNR ”, afirmó.

Pedido de disculpas de la UNR. @JMilei pic.twitter.com/0s1g4QiI1u

“Independientemente de ello, y aún cuando no teníamos conocimiento de la realización de dicha actividad, corresponden las d disculpas por parte de nuestra institución a la comunidad judía argentina , disculpas que formalmente elevamos a sus autoridades”, dijo y defendió el rol de “la Universidad es cuna de la diversidad de opiniones, de la circulación de ideas, del respeto a la expresión libre de su comunidad, pero dicho ejercicio no puede convalidar, explicita o implícitamente y en ningún caso, el accionar de organizaciones absolutamente contrario a los principios y valores que defendemos”.

En ese sentido, Bartolacci adelantó que iniciarán una investigación para saber en qué circunstancias se produjo la proyección y quién es el responsable . “Enviamos notificación a las dependencias de nuestra Universidad advirtiendo que un hecho de estas características no puede repetirse. La UNR pregona y actúa en defensa irrestricta de la igualdad, la libertad, la democracia y la paz en el mundo”, aclaró.

La respuesta de Bartolacci llegó tras una intimación que realizó el Gobierno Nacional la semana pasada, advirtiendo sobre posibles sanciones a la Universidad de Rosario. La misma fue hecha por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “Galleguito” Álvarez, tras un pedido expreso de la ministra Pettovello.

“Ante la realización de un evento de propaganda de una organización terrorista , auspiciado por la Universidad Nacional de Rosario (@UNRoficial), y siguiendo las instrucciones de la ministra de Capital Humano, SPettovelloOK, exigimos al rector Franco Bartolacci (@fbartolacci), y presidente del @CINoficial, que explique cómo fue posible que esto ocurriera y sancione a los responsables ”, informó el 8 de julio pasado.

En su mensaje, Álvarez mostró una copia de la intimación al rector Bartolacci. Allí explica que el documental "La gran Palestina" fue realizado en colaboración con el "Movimiento de Resistencia Islámica”, que no es otro que el nombre original o alias del grupo terrorista HAMAS , “conforme surge del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)”.

La UNR y Propaganda Terrorista Esperemos que @fbartolacci nos brinde una explicación para semejante aberración en una Universidad Pública, salvo que él avale que la @UNRoficial es para fomentar el terrorismo. MAGA. https://t.co/X6rdgMtJYO

“Tanto la convocatoria, como la proyección de este documental, promoviendo a un grupo expresamente incluido en el RePET como entidad terrorista, que en forma directa o indirecta promueve el enaltecimiento, justificación o glorificación pública de actos terroristas o de quienes hayan participado en su ejecución, sería responsabilidad suya y de las autoridades universitarias involucradas, y serían pasibles de la comisión de los delitos expresamente previstos en el Código Penal”, advirtió el subsecretario de Políticas Universitarias.

Además le exigió a Bartolacci que “adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar se repita este repudiable accionar en la institución a su cargo y que se impongan las sanciones que correspondan a quienes promovieron esta convocatoria”.

El presidente Javier Milei también cruzó a la Universidad Nacional de Rosario por la proyección del documental y la acusó de hacer “propaganda Terrorista”. Acto seguido, apuntó al rector. “ Esperemos que @fbartolacci nos brinde una explicación para semejante aberración en una Universidad Pública, salvo que él avale que la @UNRoficial es para fomentar el terrorismo. MAGA ”, escribió en su cuenta de X.

La proyección del documental había sido publicitada en la página oficial de la Facultad de Humanidades y Arte de UNR. Allí se informaba que la película era una realización "del cineasta Rafael Rangel en colaboración con al Movimiento de Resistencia Islámica ".

"Basado en su cine 'vivencial', el director Rafael Rangel retomó el terrible genocidio-exterminio en Gaza para develar imágenes de la crueldad humana contra esa nación devastada de manera despiadada por Israel , pero con testimonios de personas al interior de Gaza, quienes dan cuenta de esos terribles momentos con el dolor y la desesperanza rondando sus vidas", decía la invitación, que aún sigue publicada en la web.

Hamas, grupo que controla la Franja de Gaza, fue incluido en la lista de organizaciones terroristas por la Argentina el 12 de junio de 2024, por decisión del presidente Javier Milei tras los brutales atentados del 7 de octubre de 2023, cuando militantes de esa agrupación salieron de Gaza y protagonizaron una barbárica incursión en diferentes puntos de Israel, asesinando a 1.200 personas y tomando centenares de rehenes, entre los que había ciudadanos israelíes de origen argentino.

Esta no es la primera vez que Milei tiene un encontronazo y apunta directamente contra el rector Bartolacci. Ya en 2024, en medio de su disputa con las universidades por los fondos nacionales, el Presidente había lanzado duras críticas contra la institución que comanda el rosarino. “Universidad Nacional de Rosario. Alumnos: 85.000. Empleados: 10.500. ¿1 empleados por cada ocho alumno? Se los dejo para pensar...”, se quejó Milei.

Durante la puja entre universidades y el Gobierno en la Justicia, el Presidente llamó “delincuente” a Bartolacci en el streaming Carajo, del Daniel “Gordo DAN” Parisini. La razón de la insistencia de los libertarios en cuestionar al rector de la Universidad Nacional de Rosario respondía, en efecto, a su rol como titular s del Consejo Interuniversitario Nacimiento (CIN), la organización que nucleó el reclamo por presupuesto contra la motosierra de la gestión Milei.

El rector le respondió en su momento a los insultos de Milei. “El Presidente se refirió a mí como un ‘delincuente’. Tengo amigos y gente que me quiere bien que me recomendó no comentar sobre el tema, o no contestar. Sé su buena fe. En tiempos de deshumanización y agresiones naturalizadas, hacerlo a veces es someterse a más. Pero la verdad, no tengo porque soportar semejante cosa, ni mucho menos convalidar lo que muchas veces termina pasando y que, a mi juicio, buscan: que el hostigamiento sistemático nos haga bajar la voz”, se defendió.

“Mi única causa es la de la educación. Peleo con énfasis porque soy consciente de la gravedad de la situación y lo que está en juego. Pero siempre con respeto y buena fe. Nunca jamás recurro a la mentira, la simplificación, la agresión o descalificación personal o la falta de respeto. No lo hice, no lo hago, no lo haré nunca. Creo en el trabajo, en la honradez y que las cosas se resuelven hablando y se sintetizan mejor cuando se hace con respeto y escuchando más que diciendo. Lamento que el Presidente de mi país tenga ese estilo. Sé que en el mundo que vivimos hoy es más natural que suceda, y las redes nos invitan a eso. Pero a pesar de todo no me resigno. Y por eso no voy a permitir ni tengo porque tolerar semejante afirmación”, agregó.

Y fue más allá. “Sé también que exponiéndome en defensa de la Universidad hay que soportar esta y muchas otras cosas. La causa lo vale. Pero no justifica cualquier cosa. Y jamás lograrán que deje de compartir mi voz en defensa de lo que creo. No sería yo. Muchas veces dejé pasar cosas. Ya no más. No hay razón para hacerlo. No por mi, sino por lo que habilita y naturaliza”.

“En el debate público, en el judicial y en los ámbitos institucionales que correspondan siempre voy a decir, defender y sostener lo que considero justo. Y lo único que espero de vuelta no es una voz condescendiente -cuanto menos mejor porque enriquece más-, sino razonable, argumentada, con información. Del Presidente sobre todo. Ojalá vuelva a primar la cordura y la racionalidad”, sentenció.

Bartolacci fue noticia hace poco cuando se quebró en una entrevista, tras el fallo de la Corte Suprema favorable a las universidades que obligó al Gobierno a cumplir la ley de financiamiento universitaria.

"Estoy emocionado, difícil poner en palabras el destrato y la desconsideración", contó, con la voz quebrada. "Vivimos cosas muy injustas, yo quiero que los pibes tengan los mismos recursos, hubo mucho hostigamiento".

Ahora, la proyección de este documental pro Hamas volvió a poner al rector en el centro de las críticas del Gobierno.

Fuente: Clarín