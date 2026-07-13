Caso Skanska: condenaron a 5 años de prisión a Julio De Vido, José López y Néstor Ulloa por coimas y deberán devolver más de 50 millones de pesos

El Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py condenó este lunes a cinco años de prisión al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido , al ex secretario de Obras Públicas José López , al ex gerente general de Nación Fideicomisos S.A. Néstor Ulloa por " Skanska ", considerado el primer caso de corrupción del kirchnerismo.

También fueron condenados 10 ex directivos de la empresa y otras dos personas por el uso de facturas falsas para encubrir la maniobra. El tribunal, por mayoría, entendió que en el caso se cometieron los delitos de cohecho (coimas) y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por las irregularidades para la ampliación de la construcción de los gasoductos norte (TGN) y sur (TGS).

Tal como había solicitado el fiscal federal Abel Córdoba en sus alegatos, el tribunal condenó a De Vido, López y Ulloa a cinco años de prisión y como ex funcionarios les aplicó inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En tanto, los ex directivos de Skanska recibieron penas de entre cuatro y tres años.

El tribunal también dispuso el decomiso del producto del delito: entre todos los condenados -si el fallo queda firme- deberán pagar 34 millones de pesos por la administración fraudulenta y 14 millones por las coimas actualizados por inflación desde que se cometió el hecho -en 2004- a la actualidad.

De Vido y López escucharon el veredicto desde sus lugares de detención donde cumplen condena por otros casos de corrupción. El ex ministro desde su prisión domiciliaria en su chacra de la localidad bonaerense de Zárate y el ex secretario desde la cárcel de Ezeiza. Por su parte, Ulloa fue uno de los acusados que estuvo en la sala de audiencia de Comodoro Py.

Esta es la quinta condena que tiene De Vido. Las anteriores fueron por los casos de la tragedia ferroviaria de Once, por la importación de Gas Natural Licuado, por la compra de trenes a España y Portugal que no se podían usar y por el caso Odebrecht. El caso de la tragedia de Once es la única firme y por la que está preso. Por su parte, López está condena por la causa Vialidad junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y por los bolsos con los nueve millones de dólares.

El tribunal también condenó a cuatro años de prisión a Mario Piantoni, Gustavo Vago, Javier Azcárate y a tres años a Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Juan Gerlero y Roberto Antonio Zareba . Todos ex directivos de Skanska por haber pagado las coimas que cobraron los ex funcionarios. También tres años de prisión recibieron Alfredo Greco y Adrián López , por la maniobra con las facturas falsa.

Las condenas fueron dictadas por los jueces Guillermo Costabel y Jorge Gorini . En disidencia, la camarista María Gabriela López Iñiguez lo hizo por su voto y con otro criterio sobre las participaciones de los acusados en los hechos, los montos de las penas y el delito. El tribunal dará a conocer el 22 de septiembre los fundamentos de su decisión y desde allí las partes podrán apelarlo para que sea revisado.

El caso Skanska fue el primer gran escándalo de corrupción del kirchnerismo. La compañía obtuvo en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el contrato para la ampliación de la construcción de los gasoductos norte (TGN) y sur (TGS) para el transporte de gas natural. Se presentó una denuncia penal por posibles hechos de corrupción y el caso tuvo una prueba clave.

El síndico de la empresa Claudio Corizzo grabó una conversación que mantuvo con Azcárate, entonces general comercial de Skanska y uno de los condenados. En esa charla, Azcárate reconoció que se habían pagado sobornos por las obras y que se usaron facturas falsas para justiciar esos fondos. La conversación fue encontrada en una computadora de la empresa en un allanamiento.

Primero los acusados fueron procesados pero luego la causa fue declarada nula por la Cámara Federal, que consideró ilegal el audio porque se había hecho sin que Azcárate supiese que lo estaban grabando. El caso entró en los laberintos judiciales y en 2016 la grabación fue validada por la Cámara Federal de Casación Penal tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la causa se reactivó. El juez federal Sebastián Casanello volvió a procesar a los acusados que en 2019 fueron enviados a juicio oral, a pedido del fiscal Carlos Stornelli.

En abril de 2024 comenzó el juicio oral contra 30 acusados. Y en septiembre del año pasado el fiscal Córdoba pidió condena para 13 de ellos, uno de los cuáles falleció el mes pasado. Los restantes 17 ya fueron absueltos.

La Fiscalía había pedido que De Vido, López y Ulloa sean condenados por los delitos de cohecho activo (cobro de coimas) y de administración fraudulenta y pidió que sean condenados a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“No solo tenía jerarquía formal, sino que tenía una posición determinante coordinando el conjunto de los aportes por lo que sostenemos en todo momento tuvo el dominio final del plan de acción en su totalidad”, sostuvo el fiscal Córdoba en sus alegatos sobre el rol de De Vido en la maniobra.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín