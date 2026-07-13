En un nuevo combo con seis candidatos, el presidente Javier Milei firmó los pliegos de dos jueces que definirían el futuro de la causa $Libra en nuestro país. Se trata de Pablo Yadarola y Pablo Daniel Bertuzzi , ambos propuestos como vocales para la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

Además, el Poder Ejecutivo decidió mandar los pliegos de Valeria Alejandra Rico (para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 4 de la Capital Federal), Santiago Juan Schiopetto (juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 6 de la Capital Federal), Ramiro Velasco (juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 6 de la Capital Federal) y Sergio Buitrago (juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 26 de la Capital Federal).

El envío forma parte de la avanzada del Gobierno libertario para completar las vacantes judiciales, que coincidió con la llegada de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, bajo el ala de Karina Milei. En los dos primeros años de gestión, con Mariano Cúneo Libarona al frente formal de la cartera, pero bajo el paraguas de Sebastián Amerio (vice) y Santiago Caputo, no hubo nombramientos.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal es clave para la política porque es quien revisa los fallos por casos de corrupción de los jueces de primera instancia de Comodoro Py.

Bertuzzi ya ocupa un lugar en la Sala I, pero en caso de aprobarse el pliego de Yadarola -"cercano al ministro Mahiques, según fuentes judiciales"-, el que deberá dejar su puesto es Leopoldo Bruglia . Tanto Bertuzzi como Bruglia habían sido trasladados en 2018 a la Sala I, pero Bertuzzi decidió volver a concursar por el puesto y Bruglia no.

Los apellidos de Bruglia y Bertuzzi ocuparon mucho lugar en los medios porque fueron los camaristas que confirmaron procesamientos y dictaron prisiones preventivas contra la expresidenta Cristina Kirchner en causas los "Cuadernos de las coimas". Por eso, durante el último gobierno K se intento desplazarlos por considerar irregulares sus traslados durante la gestión de Mauricio Macri.

Este pelea llegó hasta la gestión de Milei y, con la venia del Corte, se decidió avanzar con los concursos. Pero Bruglia consideró arbitrario que se haga el concurso para su cargo y no -por ejemplo- para el padre del ministro de Justicia, Carlos Mahiques, entre otros casos de jueces trasladados y que lograron una prórroga en sus puestos.

Respecto al caso $Libra, la Sala I de la Cámara deberá definir, por ejemplo, si ratifica el polémico fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi , que decidió apartar a las querellas en la investigación que lleva a cabo el fiscal Eduardo Taiano. Martínez de Giorgi también es parte interesada en la cobertura de cargos, ya que su mujer, Ana Juan, concursa para el juzgado federal de Hurlingham.

En todos los casos, claro está, falta la aprobación del Senado para que los candidatos ocupen efectivamente sus cargos.

Fuente: Clarín