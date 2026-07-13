La Justicia de Paraguay condenó a Edgardo Kueider a dos años de prisión por intentar ingresar 211.102 dólares sin declarar

El ex senador entrerriano Edgardo Kueider fue condenado a dos años de prisión en suspenso por la Justicia de Paraguay , que lo encontró culpable del delito de contrabando en grado de tentativa al haber intentando ingresar a ese país con 211.102 dólares sin declarar.

Su secretaria, Iara Guinsel , que viajaba con él, recibió una pena de un año y 10 meses por el mismo delito . La fiscalía había pedido dos años y dos meses para ambos.

El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Elsa García y Adriana Planás, y el juez Matías Garcete resolvió además que ambos continúen bajo arresto domiciliario .

Kueider y Guinsel fueron detenidos en la madrugada del 4 de diciembre de 2024 cuando intentaron ingresar al país vecino a través de Puente Internacional de la Amistad a Paraguay.

En su camioneta, los oficiales de migraciones detectaron que trasladaban 211.102 dólares, 646.000 guaraníes (unos 82,53 dólares entonces) y 3,9 millones de pesos argentinos (unos 3.852 dólares) sin declarar.

Desde entonces permanecieron bajo prisión domiciliaria en Paraguay , primero en Asunción y luego en Luque.

La defensa del ex senador, que fue removido de su banca por sus pares tras conocerse que había quedado detenido preventivamente en Paraguay, había pedido la absolución tanto de él cómo de su pareja y secretaria.

El exsenador había tomado la palabra en la última audiencia realizada la semana pasada. “Creo que los alegatos de la defensa fueron más que elocuentes y hubo un error de criterio de la Fiscalía. Acá no se cometió ningún ilícito”, indicó. “Ni yo ni Iara Guinsel -continuó- hemos venido a Paraguay a cometer ningún delito, ni en Argentina; eso va a quedar demostrado en este juicio, porque así como en este juicio, como en los que vengan de allá”.

La Justicia, sin embargo, no creyó sus argumentos y condenó a ambos, aunque a penas menores que las que había solicitado la fiscalía.

A mediados de junio Kueider y Guinsel habían sumado un nuevo proceso judicial en Paraguay luego de que la Fiscalía de de ese país los imputase por presunto lavado de dinero mediante la compra de departamentos y estacionamientos en Asunción

La nueva imputación señala que los acusados presuntamente adquirieron seis departamentos y seis cocheras en un edificio de la capital paraguaya por un monto de 480.000 dólares.

El Ministerio Público aseguró que entre octubre y noviembre de 2024 una empresa conformada por dos intermediarios paraguayos adquirió las mismas propiedades que los extranjeros intentaron comprar previamente en una operación que no se concretó después de que no pudieran respaldar el origen de los recursos ante una inmobiliaria.

Fuente: Clarín