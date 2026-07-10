“Me entregaron”: el duro relato del jubilado torturado en una entradera durante el partido de la Selección

El hombre de 76 años que sufrió un violento asalto en su casa de Ituzaingó durante el partido de octavos de final del Mundial entre Argentina y Egipto contó cómo fue el episodio en el que fue brutalmente golpeado por un grupo de asaltantes que ingresó a su casa para llevarse miles de dólares que había cobrado recientemente de un juicio.

“Para mí me entregaron”, asegúro Héctor en diálogo con TN, mientras aún se recupera de la tortura que sufrió por los ladrones que terminaron robándole UDS 10 mil y pertenencias personales.

“Yo estaba ahí mirando, escuchando el partido porque no estaba mirando la televisión. Había dejado de mirar. Entonces, agarré y me fui a la cama y me tiré para escucharlo por radio y ahí al ratito me aparecieron ellos a revolver todo. Empezaron a tirar todo lo que había adentro, ropero, adentro de todo, buscando por todos lados. Decían ‘dónde están los dólares, dónde están los dólares, dónde están los dólares’. Rompieron hasta el techo del baño”, relató el hombre.

En la entrevista, que dio acompañado de su hijo, Héctor siguió: “Me golpearon con el revólver. Me golpearon con el revólver , se me sentaron acá en el pecho directamente y ahí me taparon la cara de tal forma no me dejaron ni respirar. Y me pegaron culatazos. Acá en la cabeza me lastimaron. Después, en las costillas, por todos lados, con un cinto y un cable de la estufa”.

“ Estuvieron veinticinco minutos, promedio. Y se llevaron el celular, se llevaron dólares y se llevaron la plata que tenía. Para mí me entregaron. El único que sabía que tenía plata era el abogado y el hombre que hice la operación. Yo estoy todo golpeado, pero ¿qué voy a hacer? Estoy asustado todavía. Me duele todo el cuerpo, porque me dio un culatazo por todos lados", concluyó.

El hecho ocurrió en la calle Gallo al 1500 , entre La Piedad y Santos Dumont, en el barrio El Pilar. La víctima estaba sola al momento del asalto, según informó Primerplanoonline . Había apagado el televisor en el entretiempo y se había retirado a su habitación para seguir el partido por radio. Fue allí donde los individuos treparon por un paredón e ingresaron a la vivienda.

Una vez adentro, le ataron las manos con cables y los pies con un cinturón y comenzaron los ataques. Un familiar de la víctima relató que uno de ellos se sentó sobre su pecho para exigirle que dijera dónde guardaba el dinero: le pegaron culatazos en la cabeza, le provocaron un corte en el cuero cabelludo y le golpearon la cara. Con la víctima gravemente herida, revolvieron toda la casa y hasta rompieron el cielo raso del baño . El episodio duró aproximadamente media hora, hasta que el cómplice que los esperaba en una camioneta los llamó para avisarles que debían salir en dos minutos.

Los delincuentes escaparon a plena luz del día con alrededor de 10.000 dólares en efectivo , el teléfono celular y otros objetos de valor. La familia sospecha que el robo no fue aleatorio. “Se llevaron los ahorros de toda su vida. Hace poco cobró un juicio y los únicos que sabían eran su abogado y la parte que le pagó. Creemos que no fue algo al voleo” , afirmó la nuera de la víctima, según constató Primerplanoonline .

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona, lo que permitió reconstruir parte de la secuencia: la camioneta de los delincuentes llegó por la calle La Piedad, pasó por el frente de la casa, regresó y estacionó detrás del vehículo del damnificado.

Tras el llamado al 911, la Policía se presentó en el lugar junto a una ambulancia. El personal médico atendió a la víctima, le tomó la presión y realizó las curaciones pertinentes. La mujer indicó que su suegro se encuentra fuera de peligro.

En tanto, la causa quedó caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego y es investigada por la Fiscalía N° 1 Descentralizada de Ituzaingó .

Fuente: Infobae