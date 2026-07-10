Encontraron ilesa a Jessica, la joven de 18 años que había desaparecido en Belgrano

Jessica, la joven de 18 años que había desaparecido en Belgrano , fue encontrada ilesa este viernes en el barrio de Caballito, confirmaron fuentes policiales a LA NACION . Su familia la buscaba con desesperación desde el pasado martes, cuando la joven fue al colegio y nunca más respondió los mensajes en su celular.

Desde entonces los allegados habían compartido su imagen y un número de contacto para cualquiera que tuviera información de ella. En paralelo, autoridades policiales iniciaron una ardua tarea de investigación para dar con su paradero.

Finalmente, tras el trabajo conjunto entre la Policía de la Ciudad y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo de Alberto Vasser , lograron encontrarla camino a la casa de una amiga en el barrio de Caballito .

La investigación estuvo a cargo de la División Búsqueda de Personas e intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°4.

Fuentes policiales habían revelado a LA NACION que la joven padece un trastorno límite de la personalidad, una afección mental grave que provoca inestabilidad emocional. Era la primera vez que la familia reportaba su desaparición.

El caso logró difundirse a lo largo de las redes sociales y, durante la tarde de este viernes, antes de que se conociera la noticia de que fue encontrada, familiares y allegados habían hecho una manifestación en Belgrano para pedir su aparición.

La joven había desaparecido el pasado martes, cuando llegó a la puerta del colegio y le dijo a algunos de sus compañeros que se iba al Barrio Chino, en Núñez .

“Ya vuelvo” , le escribió a su madre durante la tarde, cerca de las 18.30. Luego dejó de contestar mensajes y había desactivado sus cuentas en redes sociales.

Su madre, Fanny, había formado parte de la manifestación y hablado con la prensa. “El último contacto fue desde Wilde . Estaba desorientada, le pidió ayuda a una persona para llegar a Don Bosco . Yo pienso que habrá alguien atrás. La persona me dijo que ella estuvo sola. Esto fue el día de su desaparición”, sostuvo en diálogo con A24 .

“A mí me respondió a las 18.20, al horario de salida del colegio. Le dije que no vaya a Catequesis porque habían dicho en el grupo de padres que no tenía. Le reenvié el mensaje. Ella me respondió ‘Ya vuelvo’ y apagó el teléfono ”, había detallado.

El caso tuvo lugar días después del hallazgo de una joven de 15 años que era buscada en el mismo barrio porteño. Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, la adolescente J.F. fue encontrada el sábado por personal de la División Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad en un hipermercado situado en Avenida Cruz y Escalada, en Villa Lugano. Luego fue trasladada a la comisaría para reencontrarse con sus padres.

La joven pudo ser ubicada gracias al rastreo que realizaron los efectivos policiales de la aplicación de viajes que utilizó para trasladarse desde su domicilio, en Belgrano, hasta la casa de su novio, con quien se encontraba al momento que la policía la ubicó.

Fuente: La Nación