Máximo Kirchner camina la Provincia y acelera el armado de una candidatura alternativa a Kicillof

LA PLATA.- No fue un acto más. Máximo Kirchner visitó, en el Día de la Independencia, el municipio de Carmen de Areco, apalancado por el intendente Iván Villagrán , que postuló al diputado como candidato a Presidente .

Villagrán es uno de los alcaldes de La Cámpora de la provincia de Buenos Aires que desconoce el proyecto presidencial de Axel Kicillof , gobernador y conductor del Movimiento Derecho al Futuro, su propia agrupación interna.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires no se autoproclamó en términos personales como candidato a Presidente. Pero construye un modelo alternativo al de Javier Milei y busca construir un armado federal que contenga al Partido Justicialista, pero que sea más amplio. “Frente a este modelo de abandono estamos nosotros”, reiteró hoy Kicillof, poco antes del acto de Kirchner.

El diputado nacional hasta ahora sólo reclamó la candidatura de Cristina Kirchner . Pero dado que la expresidenta está presa en su domicilio de San José 1111 -e inhabilitada para ejercer cargos públicos-, su hijo recorre el país en busca de armar un proyecto para el peronismo en 2027. Este año visitó Santa Fe y Entre Ríos. También encabezó un acto en la ciudad de Buenos Aires para pedir la libertad de su madre.

Máximo Kirchner denunció en reiteradas oportunidades que la expresidenta está “proscripta” y que no existen en el peronismo candidatos “por default”, en alusión a Kicillof. El operativo clamor para instalar a un candidato alternativo a Kicillof desde La Cámpora subió el tono en las últimas horas .

Antes de la visita a Carmen de Areco , Villagrán lo lanzó a Kirchner como candidato: “Me encantaría Máximo Presidente” , dijo. “Si bien los apellidos no son milagrosos, nos garantiza un sello de calidad. Es Kirchner”, buscó explicar su postura.

“Máximo es la figura que a la militancia nos da mística y motivación, que dice las cosas con nombre y apellido. Da un sello de calidad por lo que puede pasar en la Casa Rosada. La familia Kirchner es sumamente importante para mucha gente que cambió su vida con Néstor Y Cristina”, dijo el alcalde, que instó al diputado a caminar para que la gente lo pueda “tocar y abrazar”.

En el mismo sentido Lucía Cámpora dijo poco antes del acto de Areco que Máximo Kirchner es “uno de los mejores dirigentes del país” y “tiene el coraje y la capacidad política para ejercer responsabilidades importantes”. No obstante, en Carmen de Areco sólo se vio una bandera: “ El interior bonaerense con Cristina” .

El operativo para una interna contra Kicillof está en marcha: en las últimas horas también Eduardo Wado de Pedro, Mariano Recalde, Mayra Mendoza, Rodolfo Taihlade, Fernanda Raverta y Teresa García salieron a instalar el apellido Kirchner para la próxima fórmula presidencial.

Otros, como el diputado provincial Facundo Tignanelli , atacaron directamente a Kicillof: “La decisión de Axel de tomar distancia de Cristina es un parteaguas. Luego incluso hizo una comparación histórica entre Cristina y Perón. ”Mis abuelos trabajaron para que Perón vuelva, no para encontrar una alternativa con Vandor . Necesitamos una figura como Cristina", dijo el camporista matancero.

Fuente: La Nación