Caruso Lombardi y un diputado del kirchnerismo protagonizaron un tenso cruce durante un debate sobre la selección argentina

Un fuerte cruce ocurrió el pasado miércoles por la noche entre el diputado del kirchnerismo Aldo Leiva y el exentrenador y excandidato a legislador porteño Ricardo Caruso Lombardi . La discusión comenzó por un comentario de Lombardi sobre el rendimiento de la selección argentina en el Mundial 2026 , lo que llevó a que Leiva cuestionara su figura hasta que todo escaló en gritos, acusaciones y chicanas.

“Caruso vende humo. Siempre dirigió equipos de la B y ahora, lógicamente, está esperando a que la Argentina quede afuera para decir que tenía razón. Y yo no quiero escaparle...”, dijo Leiva en el programa A Dos Voces de TN .

En ese momento fue interrumpido por Lombardi, que minutos antes había hablado en vivo y estaba detrás de cámaras, a punto de retirarse.

“¿Quién te dijo eso?“, cuestionó el exdirector técnico repetidas veces, a lo que Leiva contestó con agresividad: ”Te escucho siempre. ¿A quién le ganaste? “.

Lombardi lo acusó de criticarlo una vez que ya no estaba en vivo. ” ¿Por qué no me lo dijiste cuando estaba ahí? Decímelo cuando estaba ahí. Vos no me conoces a mí“, arremetió.

Leiva se justificó y se excusó con que “no le daban la palabra”. “Siempre hablaste al cuete”, sumó.

“¿Y vos qué hablas? Vos hablas de vos. ¿Quién sos? “, cuestionó el exentrenador. Sin embargo, el diputado de Unión por la Patria volvió a apuntar contra su carrera como DT.

“¿A quién le ganaste? No te fuiste a dirigir afuera porque nadie te quiso llevar “, le espetó Leiva, por lo que Lombardi lo acusó de ”maleducado”. “ Te gusta hablar pavadas siempre . Hasta vendías humo queriendo pelear y saliste a rajar en el estacionamiento cuando estabas en San Lorenzo ”, recordó Leiva, al citar un viejo episodio en un programa de televisión.

Lombardi arremetió: “¿Quién sos? Es la primera vez que te veo la cara. Si te veo, ¿sabes qué? Te pido una Coca. Tenés una pinta de mozo increíble . Callate la boca”.

Pero Leiva se rió y sostuvo: “¿Y cuál es el problema? No le ganaste a nadie. Es fácil sentarse a hablar al cuete acá “.

Los conductores del programa intentaron calmar la situación e incentivarlos a que dejaran los insultos y chicanas para poder pasar a un móvil en Tucumán . “Callate la boca. Mozo de cuarta. ¿Sabes lo que tengo yo para hablarte de futbol a vos? “, insistió Lombardi contra Leiva, y cuestionó: ”¿A qué te dedicás? Yo soy técnico y periodista".

“Soy diputado, cargo que vos no pudiste llegar. A vos nadie te votó” , mencionó Leiva, en referencia a las elecciones legislativas del año pasado de la ciudad de Buenos Aires, donde Lombardi se presentó como candidato a legislador porteño junto a Oscar Zago .

Lombardi prosiguió: “¿Sos de los diputados decentes? Si lo sos, hasta te dejo hablar. Tratá de laburar un poco, que tenés todas las manos limpitas . Seguro que vivís del Estado", dijo con sarcasmo y sumó: “Vago, laburá para el país. Treinta y cuatro años laburé para el fútbol argentino y tengo que aguantarte a vos... ¿diputado? Dedicate a laburar. Caradura" .

Poco después, una empleada del canal se acercó a frenar a Lombardi, que ya buscaba ingresar al panel para enfrentarse cara a cara con Leiva.

Luego, cuando la producción decidió ir al móvil televisivo en Tucumán, todavía se escuchaban los gritos de Lombardi al retirarse: “ ¡Sos un perejil! Andá, atorrante. Callate, explotador . ¡Mozo de cuarta! ¿De qué te reís? Hasta la dentadura tenés postiza”.

Fuente: La Nación