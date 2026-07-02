Matías Morla les pidió perdón a las hijas de Diego Maradona y dijo que el Diez “sufría mucho la soledad”

El abogado Matías Morla declaró este jueves en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60) y afirmó que “era su mejor amigo”, pidió disculpas a las hijas por una serie de chats donde las describió despectivamente, aseguró que el ex futbolista “amaba” al neurocirujano imputado Leopoldo Luque (45) y señaló que la última vez que lo vio “tenía una voz robótica”.

Una vez ubicado frente a los jueces, Morla dio sus datos personales y aclaró que conocía a Luque y al psicólogo Carlos Díaz (34), con quienes los "unía y que los “unía el trabajo con Maradona”. Y agregó que con el segundo de ellos "tenía más afinidad, como profesional”.

“ Fue mi mejor amigo y fui su apoderado desde el 2014 . Antes fui su abogado. Yo tenía la administración de los negocios. Era representante legal de él en los procesos para llevar adelante las gestiones comerciales. Desde junio de 2014 hasta su muerte”, le respondió sobre su vínculo con Maradona a Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro.

Morla declaró de una manera pausada. Señaló a Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov (41) como los médicos de Maradona y durante varios momentos se tomó licencias para aclarar cuestiones como la vinculada a la adicción al alcohol del ex campeón del mundo.

“ No estoy en acuerdo en decir que era adicto al alcohol. El problema era cuando estaba bien con Rocío Oliva (ex pareja) estaba bien, cuando se peleaba, caía. Caía y salía de la bebida. No estoy de acuerdo en la categoría de alcohólico. Cuando fue Díaz a visitarlo por el tema de la bebida Diego tomaba muy poco”, remarcó, y detalló que era algo que le preocupaba.

La declaración de Morla fue seguida con mucha atención por Jana, Dalma y Gianinna Maradona, especialmente. En varias oportunidades, esta última le realizó comentarios a su abogado Fernando Burlando, y a parte de su equipo que estaba junto a ella.

Uno de los puntos que más indignó a Gianinna fue cuando se hizo referencia al 30 de octubre del 2020, el día en que Maradona cumplía 60 años y fue a la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, club al cual dirigía, donde se lo observó caminando y hablando con dificultad.

“ Yo me opuse que vaya . Un desastre esas imágenes. Después invitaron que le dije que vaya por la publicidad de YPF donde pagaron 20 mil dólares. Eso cobró Maradona”, sostuvo.

El interrogatorio de Ferrari incluyó en varios momentos la exhibición de conversaciones entre Morla en diferentes días y con distintas personas, entre ellas Luque y Díaz.

Sobre el psicólogo, Morla aseguró que “le faltaba la fuerza para que en un principio lo apoyen y ayuden”.

“Mi mensaje a Luque era que lo atiendan (a Díaz), que no le habían dado importancia a lo que le decían. Era constante que a Diaz lo rechazaban, no le avisaban cuestiones de cuándo lo podían ver. Luego detecté una relación paralela dentro de la casa para manipularle y no pasarme información a mi . De Díaz pienso que es un excelente profesional. Maximiliano Trimarchi tenía problemas de adicción y Díaz lo sacó”, afirmó.

A Luque dijo que lo conoció en marzo de 2020 cuando declaró en Estados Unidos en una causa contra Claudia Villafañe, ex esposa de Maradona y madre de Dalma y GIaninna.

“ Diego lo amaba, le tenía una confianza tremenda , estaba contento cuando lo veía. Manejó desde afuera la operación de la rodilla, del cinturón gástrico, Diego lo amaba. Cuando Diego tenía la venda en la cabeza en Olivos y entraba Luque, a él le brillaban los ojos. No me gustan los audios que escucho de él, pero bueno, hasta que los jueces no digan si acá hay delito o no, él se está comiendo un escarnio público de la nada hace cinco años. Por eso quiero ser cuidadoso con lo que diga de él”, sostuvo el testigo.

Y en cuanto a Luque, el testigo añadió: "Durante la internación domiciliaria tuvo un rol distinto".

En otro tramo de su exposición, Morla pidió disculpas luego de que se exhibieron conversaciones con Luque en las que se refería a las hijas de Maradona de manera despectiva.

“ No estoy de acuerdo por lo que dije. Pido perdón , no puedo tomar en 2026 un chat del 2020 cuando estaba en una guerra con la familia, estábamos todos sacados de quicio. Estoy honestamente arrepentido y no estoy de acuerdo con lo que dije, pero tiene un contexto. Siento vergüenza de mis dichos”, aclaró.

El abogado también hizo referencia a la vez que vio a Maradona en la casa del barrio privado San Andrés, en Benavídez. Eso fue el lunes 16 de noviembre de 2020. Allí, lo notó con una voz “muy llamativa, como robótica y aguda” , según describió.

"A mi Diego me llamó el sábado anterior de su lamentable fallecimiento y pareciera que la voz no estaba como en ese momento. Hablé poco y no pude detectarlo. No voy a hacer la voz porque sería ridiculizarlo”, declaró.

También dijo que, tanto él como las hijas, a pesar de que tenían diferencias, “confiábamos en los médicos y en Swiss Medical, que le pagábamos los planes más altos”.

“¿Cómo se enteró del fallecimiento de Maradona?”, le preguntó el fiscal Ferrari. “Uff”, se le escuchó decir y luego respondió: “Por (Maximiliano) Pomargo y Díaz. No me informaron que se murió, sino que estaba grave . Pomargo me llamó y Díaz me escribió, que no despertaba hasta que me dijeron que lamentablemente falleció”.

Cuando le tocó el turno de preguntar a Burlando, este reprodujo un audio reenviado el 20 de junio de 2020 de parte de Luque a Morla.

Fue la segunda vez que se escuchó la voz de Maradona en la sala de audiencias. Otra vez era una voz lenta, pausada, inentendible, por lo que el juez Gaig solicitó cortarla y que Burlando realice la pregunta al testigo.

Morla también hizo referencia que a Maradona "no podía estar solo" y en ese sentido expresó: "Paso muchos años de su vida concentrado y siempre tenía que estar en compañía, y esa compañía era (Jonathan) Espoósito y Pomargo".

En la misma sintonía, afirmó que "Maradona estaba siempre acostumbrado a estar con gente. Te ibas a las 22 y te llamaba a las 10 del otro día para que vuelvas".

Por último, Morla dijo que "era muy común" que Maradona se deprimiera. "Se deprimía en sus cumpleaños, en el Día de la Madre por Doña Tota y cuando se pelea con Rocío", enumeró.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín