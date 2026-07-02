Desesperada búsqueda de un pescador que desapareció en el mar en Santa Cruz: “Estaba feo para salir”

La desaparición de Juan Carlos Gutiérrez, un marinero de 46 años oriundo de Empedrado, Corrientes, quien cayó al mar al norte de Santa Cruz, mantiene en vilo a las autoridades y a su familia, mientras la búsqueda continuaba este jueves a cargo de la Prefectura Naval.

El incidente ocurrió el martes 30 de junio mientras el buque pesquero "Luca Mario", perteneciente a la empresa marplatense Grupo Solimeno , operaba a unas 160 millas náuticas al norte de Puerto Deseado, Santa Cruz.

Mientras los marineros se disponían a terminar con la jornada de pesca de langostinos, aproximadamente a las 18.30, la rotura de una retenida de popa desestabilizó la estructura y arrastró a Gutiérrez hacia el mar. Otros dos pescadores lograron aferrarse a tiempo.

Desde ese momento, el hombre es intensamente buscado con patrullajes marítimos ejecutados por la Prefectura Naval Argentina. Además, se sumó a los trabajos de búsqueda un avión PA-25 de la Fuerza Aérea Argentina.

Sin embargo, hasta este jueves, los resultados han sido negativos debido a la baja visibilidad y la inestabilidad climática.

En medio de la desesperante espera , Luisa Torres, esposa de Gutiérrez, señaló por radio LT7 una falta de comunicación inicial por parte de la empresa , ya que se enteró de la tragedia a través de familiares y redes sociales antes de recibir un aviso oficial: "Me enteré por una hermana mía", relató.

Además, relató que su marido "dijo que el día no estaba favorable para trabajar " pero destacó que su esposo cuenta con 20 años de experiencia en alta mar.

A pesar del tiempo transcurrido, la familia mantiene la esperanza y exige que no cese la búsqueda: "Necesito que lo encuentren vivo a mi esposo, no voy a perder la fe ", concluyó.

Por otro lado, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) cuestionó duramente a los responsables del buque por desoír las alertas de temporal emitidas por la Prefectura, priorizando la pesca sobre la seguridad de la tripulación:

"Queremos manifestar nuestro enérgico rechazo hacia los capitanes que, ante la recomendación de Prefectura de ponerse a resguardo por inminente temporal, hacen caso omiso a dicha recomendación y se quedan en altamar por un poco más de pesca, despreciando así el valor de la vida".

Asimismo, se investiga si se utilizaron correctamente los sistemas de amarre de seguridad al momento de la caída.

"Sabemos que la pesca es uno de los oficios más peligrosos del mundo pero hoy en día, teniendo todos los elementos y recomendaciones de la autoridad de aplicación, todos estos siniestros pueden evitarse", remarcó el comunicado del sindicato marítimo.

Fuente: Clarín