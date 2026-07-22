Más de 44 horas a 22 grados bajo cero: rescataron a una pareja que quedó atrapada en su camioneta en plena ruta patagónica

Una pareja se desplazaba en una camioneta por un camino rural de la Patagonia argentina cuando fueron sorprendidos por una nevada que los dejó varados casi dos días expuestos a un frío extremo . Todo ocurrió en Santa Cruz , sobre la Ruta Provincial 43, donde el mal clima y la acumulación de nieve impidieron cualquier desplazamiento del vehículo.

La emergencia comenzó el sábado por la mañana cuando José Guillermo Bilbao y Noelia Gissella Siares intentaron utilizar un antiguo camino alternativo para ingresar al sector de Cerro Piedra debido a que la ruta habitual estaba bloqueada por la nieve.

Sin embargo , el vehículo quedó encajado y sin poder avanzar, por lo que la pareja debió refugiarse en el interior de la camioneta mientras esperaban ayuda.

Durante las 44 horas que duró la espera, la pareja enfrentó condiciones climáticas extremas con una temperatura mínima de -22 °C . Para sobrevivir al frío intenso, se vieron obligados a administrar el combustible , encendiendo el motor solo en breves momentos para mantener la calefacción.

La alerta fue dada por el hermano de Bilbao, quien al notar que la pareja no regresaba contactó a las autoridades el sábado por la tarde. Sin embargo, los primeros intentos de asistencia se vieron frustrados por las dificultades del terreno y las persistentes nevadas.

El domingo, el operativo que tenía la misión de encontrarlos se topó con otro matrimonio joven que también estaba atrapado . Inicialmente, los socorristas auxiliaron a estas personas creyendo que se trataba de la camioneta de Bilbao, lo que retrasó la llegada al objetivo principal.

Finalmente, un trabajo conjunto entre Vialidad Provincial, Gendarmería Nacional, el Grupo de Operaciones Especiales de Rescate (GOER) y la policía de Santa Cruz logró concretar el salvamento cerca de las 4:30 de la madrugada del lunes.

A pesar de la exposición prolongada al frío extremo, ambos fueron encontrados en buen estado de salud y no requirieron atención médica de urgencia.

Fuente: Clarín