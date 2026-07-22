Histórica tormenta de nieve en Catamarca deja varados a cuatro trabajadores en la puna: desesperado operativo de emergencia

Un grupo de trabajadores, cuatro mineros quedaron varados dentro de una camioneta en la puna por una impactante e histórica tormenta de nieve en Catamarca. Fueron localizados a más de 4.500 metros de altura este martes al mediodía, pero la acumulación de nieve ya alcanzó casi los dos metros y durante el día resultó imposible llegar con topadoras.

Por ello, se reactivó un desesperado operativo de rescate terrestre y por vía aérea, que se llevará a cabo este miércoles.

Desde Río Tinto, la compañía donde trabajan los operarios, aseguraron que se mantiene en contacto con todas las personas que están bloqueadas en la puna e indicaron que la principal dificultad radica en poder acceder físicamente a ellas debido a lo hostil que está resultando el clima en esa zona, que corresponde al proyecto Fénix de extracción de litio que opera Río Tinto.

"La severidad de las condiciones climáticas y a las limitaciones de transitabilidad y visibilidad en la zona nos imposibilitaron hasta el momento poder rescatarlos ", según el comunicado.

Por lo pronto, el rescate luce complicado . Los mineros permanecen bloqueados por la nieve dentro de una camioneta, en el paraje La Apacheta, ubicado en Salar del Hombre Muerto, en el departamento de Antofagasta de las Sierras, en la puna catamarqueña.

Es un tramo ubicado a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar dentro del trayecto de 120 kilómetros que conecta la cabecera departamental con los yacimientos de litio.

Si bien, los equipos de rescate están en contacto con ellos, el paso de las horas juega un papel fundamental por las bajas temperaturas que se registran en la puna a tanta altura: llegaron a los 17°c bajo Cero.

El acceso físico continúa bloqueado y las topadoras no pudieron llegar al lugar por la gran acumulación de nieve que hay, según confirmó el sitio Inforama . Las extremas temperaturas congelaron el gasoil de una topadora, la cual debió detenerse a unos 200 metros del objetivo tras intentar abrir camino en la alta montaña. Y encima, el temporal no cede.

En las últimas horas, se informó que se está organizando un doble operativo de rescate: aéreo y por tierra. Y por dos frentes distintos, según confirmó el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma. Uno irá desde Antofagasta y el otro descenderá desde el propio salar.

" Si el viento lo permite, utilizaremos un helicóptero para poder rescatarlos ", confirmaron desde la empresa. Y el intendente calificó el fenómeno climático como un hecho extraordinario, el cual obligó a frenar el avance de refuerzos como los Bomberos Voluntarios de Santa María, a 20 kilómetros de la villa cabecera, para permitir únicamente la operatividad de maquinaria pesada.

Con la tormenta de nieve desatada, un amplio operativo de rescate se extendió durante las últimas 24 horas, que permitió asistir a turistas y trabajadores que también habían quedado varados en distintos puntos de la zona. Principalmente en Antofagasta de la Sierra, según publicó El Ancasti.

Las tareas habían comenzado este lunes, luego de que varios de los vehículos quedaron paralizados por la acumulación de nieve y el viento blanco . Allí, se activó el protocolo de búsqueda y pudieron rescatar a los primeros grupos. Pero, los de la camioneta quedaron más lejos y hasta ahora no se pudo llegar.

En las inmediaciones de donde quedó varada la camioneta, existe un refugio perteneciente a puesteros de la zona, que podría llegar a ser utilizado en caso de que las condiciones climáticas impidan completar el traslado antes del anochecer de este miércoles.

Fuente: Clarín