Martha Stewart, a sus 84 años: “Me levanto todas las mañanas a las 5:45, tomo un capuchino y voy al gimnasio”

A sus 84 años , Martha Stewart mantiene una agenda repleta de actividades y una rutina que comienza antes del amanecer. La empresaria estadounidense reveló cómo organiza sus mañanas y qué tipo de entrenamiento realiza para conservar la fuerza, la movilidad y su estado físico .

Según contó en distintas entrevistas, se despierta todos los días a las 5.45 , se baña, prepara un capuchino y sale de su casa a las 6.15 para llegar al gimnasio media hora más tarde. De esta manera, completa su entrenamiento antes de comenzar con el resto de sus compromisos laborales.

“Voy al gimnasio todas las mañanas a las 6.30, así que tengo que salir de casa a las 6.15. Pongo la alarma a las 5.45, lo que me da tiempo para bañarme y preparar un capuchino para mí y otro para mi chofer” , explicó durante su participación en la serie In Bed with Paige DeSorbo .

La rutina de Martha Stewart cambia según el día de la semana. Los lunes, miércoles y viernes practica pilates durante 45 minutos , tanto sobre colchoneta como en una máquina Reformer , uno de los equipos más utilizados en esta disciplina.

“Hago un programa muy intenso y no paro durante 45 minutos” , aseguró.

En cambio, los martes y jueves realiza entrenamiento de fuerza junto a un entrenador personal. Durante esas sesiones trabaja con mancuernas y máquinas , enfocándose en distintos grupos musculares.

“Puede que ya no tenga tanta energía como antes, pero estoy bastante bien. La cantidad de peso y el equipamiento que uso son prácticamente los mismos de siempre, así que estoy fuerte. Muy fuerte” , afirmó.

Además del trabajo de fuerza, el pilates le permite mejorar la flexibilidad, la estabilidad y la postura . Al finalizar cada entrenamiento también realiza estiramientos de yoga , una práctica que, según explicó, la ayuda a aliviar las molestias que pueden generar los frecuentes viajes y las largas horas que pasa sentada.

Más allá de los ejercicios que realiza en el gimnasio, Stewart sostiene que la constancia es el verdadero secreto para mantenerse en forma.

Además de entrenar casi todos los días, incorpora movimiento a su rutina cotidiana. Camina con frecuencia, dedica tiempo a la jardinería y suele trasladarse varias veces por semana a Nueva York por cuestiones laborales.

“Camino muchísimo. Me dedico mucho a la jardinería. Voy a trabajar a Nueva York casi cinco días a la semana o viajo” , explicó.

Así, su rutina combina entrenamiento de fuerza, pilates, yoga y una vida activa fuera del gimnasio . Para Stewart, el hábito de moverse todos los días es tan importante como los ejercicios que realiza , una estrategia que le permite mantenerse fuerte y con buena movilidad a los 84 años.

Fuente: TN