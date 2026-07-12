Se viene una mini primavera en el AMBA: qué día hará 20°C, según el Servicio Meteorológico Nacional

Después de las bajas temperaturas que se registraron en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante las últimas semanas, llegará el alivio.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se esperan días con hasta 20°C de máxima para el resto de la semana .

Según los especialistas, el día más caluroso será el jueves 16 de julio , con una mínima de 14°C y una máxima de 20°C . De todas maneras, el cielo estará nublado durante toda la jornada.

Por la mañana, la temperatura será de 7°C y el cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos del sector sur.

Para la tarde, la máxima llegará a 13°C . Se esperan vientos del sector sur y un cielo parcialmente nublado.

Hacia la noche, el cielo estará despejado pero la temperatura descenderá a 9°C .

Lunes 13: mínima de 6°C y máxima de 14°C, con neblinas durante la madrugada y cielo ligeramente nublado por la mañana. Para la tarde y la noche, se espera un cielo algo nublado.

Martes 14: cielo parcialmente nublado durante todo el día, con una mínima de 9°C y una máxima de 16°C.

Miércoles 15: mínima de 10°C y máxima de 18°C, con cielo mayormente nublado.

Jueves 16: se pronostica un cielo nublado, con probabilidad de precipitaciones de hasta un 10% durante todo el día. Mínima de 14°C y máxima de 20°C.

Viernes 17: mínima de 15° y máxima de 19°C, con cielo nublado. Se pronostica hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones.

Fuente: TN