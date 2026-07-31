Marcó del Pont le respondió a Milei tras las acusaciones por la gestión en el Banco Central y dijo que se “enorgullece”

La extitular del Banco Central Mercedes Marcó del Pont le respondió este viernes al presidente Javier Milei tras las acusaciones del mandatario por su manejo al frente de la autoridad monetaria y dijo que se “enorgullece” de su gestión.

“No me sorprendí. Es inasible el discurso del Presidente con cifras estrafalarias que nadie entiende, con injurias, con falsedades, con enormes inconsistencias”, sostuvo Marcó del Pont, que estuvo al frente del Banco Central durante la gestión de la exmandataria Cristina Kirchner .

Marcó del Pont sostuvo que el Banco Central “tiene bajo sus funciones justamente emitir dinero”. “No falsifica dinero, sino que tiene en cabeza la emisión de la moneda nacional. Y en segundo lugar, hace referencia a algo de lo cual yo me enorgullezco, de haber votado el desendeudamiento con el FMI con el pago de reservas, algo así de un poco más de US$9000 millones, que fue el inicio del proceso de desendeudamiento que caracterizó el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner , que dejó a la Argentina absolutamente desendeudada” , acotó.

En diálogo con Radio del Plata , planteó: “Posteriormente se inició otro proceso, porque Argentina tenía su superávit externo, tenía muy buenas reservas internacionales, y la opción estratégica fue: ¿nos seguimos endeudando con el mercado financiero a tasas más altas, u optamos por usar las reservas internacionales y darle una letra al Banco Central que pagaba una tasa de interés muy inferior?“.

Por cadena nacional, Milei apuntó el jueves último contra la emisión de dinero durante la era kirchnerista a través de la creación del Fondo del Bicentenario en 2010 y la modificación de la carta orgánica en 2012.

“La expresidenta y actual condenada por delitos de corrupción, Cristina Kirchner, en complicidad con Marcó del Pont, les robó US$10.000 millones a los argentinos. A partir de esa estafa, y con el objetivo de eludir las consecuencias legales, en 2012 se modificó la carta orgánica del Banco Central, lo que impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de los argentinos" , puntualizó Milei.

En respuesta, Marcó del Pont hizo hincapié en que el Banco Central “es parte del Estado Nacional” y que Milei quiere abordarlo como dos cuestiones separadas.

“En aquel momento el Estado nacional en su conjunto se desendeudó con los acreedores internacionales y se endeudó con el Banco Central. No solamente pagás menos tasa de interés, sino porque te independizás del ciclo de la psicopateada, de los costos y de los condicionantes que siempre ponen los mercados financieros o el mismo FMI”, consideró.

Marcó del Ponto se refirió, además, a las formas del Presidente: “Esto es todos los días. Es imposible, está enfermo de odio este presidente. Lo escuché y quizás lo esperaba porque no es la primera vez que larga improperios a diestra y siniestra”.

En otro tramo de la entrevista, Marcó del Pont opinó sobre el proyecto para reformar la carta orgánica del Banco Central y señaló que “es grave porque le está quitando facultades para regular sobre cuestiones que son hoy muy importantes para los consumidores que están endeudados, de las pequeñas y medianas empresas que no tienen crédito”.

" Se pierden las facultades para intervenir en temas tan sensibles como es el costo que te cobran en la tarjeta de crédito, o lo que te pagan por un plazo fijo, o eventualmente hacia dónde va el crédito, cuáles son las prioridades en la asignación de crédito" , advirtió.

Respecto a endurecer las condiciones para la remoción del presidente de la entidad para que se necesiten dos tercios tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, Marcó del Pont afirmó que se trata de “una barbaridad”.

Fuente: La Nación