La tragedia del helicóptero en San Juan: un especialista en accidentes aéreos habló de las presiones de los pilotos y arrojó una hipótesis contundente

El piloto y especialista en accidentes aéreos Guillermo Tufro analizó la caída del helicóptero en el Parque Provincial Ischigualasto, San Juan , y sostuvo que una pérdida repentina de visibilidad aparece como la principal hipótesis para explicar la tragedia en la que murieron los siete ocupantes de la aeronave.

En su participación en LN+ , el experto indicó que la presencia de niebla podría haber obligado al piloto a desviarse de la ruta habitual y volar a baja altura, posiblemente siguiendo el lecho de un río. En ese contexto, explicó, un empeoramiento súbito de las condiciones meteorológicas habría dejado a la tripulación sin referencias visuales respecto del terreno.

Tufró aclaró que su análisis es preliminar y que todavía se desconocen numerosos factores que deberán ser estudiados por los investigadores. Sin embargo, estimó que existe una elevada probabilidad de que la secuencia haya comenzado con una pérdida de visibilidad y terminado con la pérdida de control del helicóptero.

El especialista comenzó su análisis al referirse a las condiciones meteorológicas registradas en la zona donde cayó la aeronave. Aunque señaló que el tiempo podía ser favorable en otros sectores, remarcó que en el área del accidente aparentemente había niebla y mala visibilidad .

Para Tufró, la trayectoria realizada por el helicóptero permite considerar que el piloto intentó atravesar un sector más bajo. “En mi opinión, tiene que haber seguido el lecho del río por bajos techos. Y en un momento se le cerró de golpe” , explicó.

“Es un accidente típico y normalmente es fatal , porque al no tener ninguna referencia con el terreno, fíjense que es un terreno sin árboles de ningún tipo. Si está encapotado, es muy fácil confundirse” , sostuvo.

El experto añadió que volar a baja altura sobre superficies uniformes , como terrenos sin vegetación o grandes extensiones de agua, incrementa el riesgo porque el piloto dispone de menos elementos visuales para establecer su posición, orientación y distancia respecto del suelo.

Tufró explicó que los helicópteros suelen operar mediante referencias visuales y a una altura muy inferior a la de los aviones. Según indicó, vuelan habitualmente a entre 300 y 350 metros del suelo , aunque la altura depende de la operación y de las condiciones particulares de cada vuelo.

También sostuvo que una de las diferencias centrales con los aviones es la estabilidad. “El helicóptero es normalmente inestable . Si uno entra en un giro, quiere girar más; si uno entra en una picada, quiere picar más. No es como el avión, que es totalmente estable” , señaló.

Por ese motivo, ingresar de manera imprevista en una nube o perder las referencias externas puede generar una rápida desorientación. “Meterse en nubes, o sea, en pérdida de visibilidad, normalmente son entre 30 y 50 segundos y se pierde el control del helicóptero . Esto es mundial”, afirmó.

Según Tufró, el deterioro de la visibilidad puede ocurrir de manera gradual y llevar al piloto a creer que todavía conserva margen para continuar. “Puede empezar con un kilómetro, después son 500 metros. Entonces uno baja la velocidad y cree que puede seguir volando” , describió.

Al abordar la posibilidad de prevenir un accidente de estas características, el especialista aseguró que un helicóptero tiene la capacidad de aterrizar fuera de un aeropuerto, si las condiciones dejan de ser seguras.

“El helicóptero puede aterrizar en cualquier lado, si uno toma la decisión correcta. No necesita un aeropuerto, no necesita nada” , explicó. En ese escenario, el piloto podría descender, esperar una mejora del tiempo y retomar el trayecto cuando recuperara condiciones adecuadas de visibilidad.

Sin embargo, Tufró señaló que esa decisión puede estar condicionada por factores externos , como la necesidad de cumplir con el itinerario, las expectativas de los pasajeros o el temor a tener que justificar una interrupción del vuelo.

“Lo ideal es dejar que el piloto use su criterio y no ponerle ningún tipo de presión, porque entonces mete en su decisión aeronáutica una presión externa” , advirtió.

Tufró también puso el foco en el estado físico y emocional del piloto, variables que forman parte del análisis de los factores humanos en una investigación aeronáutica.

“No sabemos cómo durmió la noche anterior, si tenía un hijo enfermo o si tenía problemas de divorcio. Hay tantas cosas que pueden influir en el piloto que hay que analizar todo esto” , afirmó.

El especialista señaló que esta clase de accidentes puede involucrar incluso a profesionales con una extensa trayectoria. “Normalmente es un accidente de gente con mucha experiencia que tiene ese segundo en el que se sobrevalora o arriesga inútilmente. Tenemos siete familias, un drama” , lamentó.

El especialista insistió en que todavía no se dispone de todos los elementos necesarios para determinar la mecánica del siniestro. “No puedo afirmar ninguno de estos factores porque no los conozco. Ni siquiera los deben conocer todavía quienes están investigando” , aclaró.

Pese a esa cautela, anticipó cuál considera que será la conclusión más probable. “En 30 días se va a saber y ya les adelanto que el 90% va a ser pérdida de visibilidad y pérdida de control del helicóptero” , concluyó Tufró.

Fuente: La Nación