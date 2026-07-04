Manuel Adorni y sus primeras 72 horas sin poder: ostracismo, custodia y sin un nuevo destino

En sus primeras 72 horas fuera del poder , Manuel Adorni se sumió en un casi total ostracismo. Lejos de la exteriorización que lo caracterizó durante los últimos dos años y medio, el exvocero de Javier Milei y exjefe de Gabinete desapareció del radar público, tanto físico como virtual. Su último tuit fue el 27 de junio pasado, con su carta de salida , ya sin apoyo oficial, acorralado por el Congreso e investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y dádivas.

En las redes sociales, donde cosechó adhesiones y aversiones, Adorni dejó de recurrir a diario, como lo hacía habitualmente. Tras su salida del Gobierno, en su cuenta de Instagram dejó de repostear stories y la imagen más reciente es el triple abrazo con Milei y Diego Santilli, su reemplazo. Lo mismo sucedió con su cuenta de Twitter. Lejos de los tiempos en los que ironizaba y se burlaba de otros usuarios, no dio señales desde su último mensaje, hace una semana, con su curiosa carta de renuncia.

Tampoco fue visto en los alrededores de su departamento de la calle Miró, en el barrio de Caballito. Los vecinos fueron testigos en los últimos tres meses de protestas en contra del exvocero y jefe de Gabinete.

El nombre de Adorni, que apenas un año atrás lo denominaban “taquillero” en las filas libertarias por su performance en las elecciones porteñas, ahora es eludido lo más posible en la Casa Rosada y otras terminales del oficialismo. Hay quienes admiten que lo sienten “casi radioactivo”. Adorni tuvo el apoyo de los hermanos Milei hasta que su situación se volvió insostenible, con la amenaza latente del Congreso de interpelarlo y desplazarlo.

“La verdad es que nadie quiere hablar de él”, se sinceró un hombre del oficialismo que aún no logra entender por qué el Presidente lo sostuvo “tanto tiempo”.

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY

Adorni dejó la sede de Gobierno el último martes, después de la jura de Santilli, quien en sus apariciones públicas evitó condenarlo, aunque tomó prudencial distancia. El exvocero se retiró de la Casa Rosada en una camioneta oficial, con la que recorrió los 9 kilómetros exactos que separan a la Casa Rosada del departamento de Caballito. Ese camino, casi en su totalidad, lo hizo por la avenida Rivadavia.

La adquisición del departamento de Miró está bajo la lupa de la Justicia. Pero también es un dolor de cabeza en la cotidianeidad. Ubicado en un primer piso y con ventanas a la calle, hacia allí llegan algunos gritos que le destinan transeúntes de la zona. Un contraste con la apacible calle adoquinada y de arboleda copiosa, muy distinta a la avenida Asamblea, donde vivía al momento de llegar a la administración pública.

A la vuelta, además, está ubicada la sede de Puan de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La posición que Adorni defendió del Poder Ejecutivo sobre el financiamiento educativo es una suerte de boomerang que no promete ceder. Al menos no en lo inmediato. A la par de eso, los chistes sobre Adorni y sus compras abundan en un oficialismo al que hastió con sus novedades.

“La gente le grita cosas y hasta lo ha amenazado al pasar”, aseguraron fuentes que mantuvieron diálogos con Adorni desde que empezó el escándalo, que desde hace casi cuatro meses atrás sumó una serie de develaciones sobre su patrimonio. Lo que lo convirtió, junto a su mujer, Bettina Angeletti , en objeto de una investigación penal en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita .

Parte de esas supuestas amenazas es lo que habría motivado que Adorni aún mantenga su custodia, de la que por ahora nadie quiere dar precisiones en el Poder Ejecutivo. LA NACION consultó con distintas fuentes oficiales y otras muy cercanas a Adorni para saber si se habían judicializado las intimidaciones, pero nadie respondió.

“La realidad es que Manuel no puede volver a salir a la calle por un buen tiempo. Hay mucha gente dispuesta a insultarlo. Calculo que irá cediendo con el tiempo, pero por ahora no lo veo”, reflexionó una voz del oficialismo.

Cerca de Adorni descartaron cualquier posibilidad de que deje el país, como trascendió en las últimas horas. Hasta hubo versiones de un posible traslado a Uruguay, lo que fue descartado por su entorno.

“Manuel no se va a ningún lado. Ni a otro cargo del Estado, ni nada de lo que dijeron”, aseguró una fuente oficial.

“Habrá que ver qué pasa con el tiempo, pero hoy cualquier posible designación sumaría más costo para el Gobierno”, dijo otra fuente oficial.

En el oficialismo descuentan que Adorni pasará la mayor cantidad de días y horas posibles en la casa de Indio Cua, también bajo la órbita judicial . “Es en el único lugar donde creo que no lo van a insultar”, evaluó una de las voces consultadas. Se trata de la propiedad del country de Exaltación de la Cruz, a la que destinó 245.000 dólares en efectivo para hacer refacciones, construir una pileta climatizada y una cascada de jardín.

Fuente: La Nación