Malvinas: versiones cruzadas sobre un buque de guerra británico que navegó aguas argentinas

Una semana después de que el patrullero militar británico HMS Medway zarpara de las Malvinas y navegara dentro de aguas jurisdiccionales argentinas hacia el puerto chileno de Punta Arenas , la Cancillería seguía preparando algún tipo de repudio o declaración.

Pero todo el Gobierno, los ministros del área y las tribus libertarias digitales se mantenían en silencio en comparación con el entusiasmo malvinero de otros momentos.

Para algunas fuentes consultadas podría salir un texto este viernes o en las próximas horas, pero las versiones cruzadas y encontradas dentro del oficialismo y entre el Gobierno y los británicos seguían en susurro como queriendo "bajar la espuma" , en un contexto de creciente cambio de la geopolítica en el Atlántico Sur:

Javier Milei y su canciller Pablo Quirno preparan el ansiado viaje del Presidente al Reino Unido para la Semana Argentina , posiblemente en Londres, para promover inversiones y comercio a más tardar a fines de octubre.

Las Islas además presentan un giro fuerte y acelerado con el anuncio de que la empresa israelí, Navitas, y la británica Rockhopper , van empezar a extraer petróleo en aguas de Malvinas, en disputa, y que Argentina reclama. Tanto cambiará la cuestión ese hecho histórico que hasta Israel levantará un consulado honorario en Ushuaia pronto, según anunció el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, que pronto terminará su misión.

El HMS Medway es uno más de los buques de guerra del Reino Unido encargado principalmente de patrullar las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur desde la victoria británica en la guerra de 1982, con una misión, de mínima, que es la disuasión , entre otras. Pertenece a la Marina Real Británica y relevó de esa misma función HMS Forth, en enero pasado.

No es la primera vez que hay polémica con un barco o un avión militar en el marco del conflicto de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur que enfrenta a la Argentina y al Reino Unido. Hubo cantidad de incidentes y protestas, y también un acuerdo firmado por los países del Mercosur que rechazan la bandera isleña en sus puertos -hubo otros acuerdos más estrictos pero que en la práctica nunca se cumplieron porque todos los países ejercen sus derechos soberanos en sus relaciones con el Reino Unido.

Hay además en Argentina una política pendular, según el gobierno de turno, sin una estrategia de largo plazo que exceda los gobiernos locales. El kirchnerismo fue extremo y el macrismo como los libertarios enfriaron las protestas. En cambio, el Reino Unido siempre fue lineal con ello y avanza en el control del archipiélago, cuya importancia crecerá si se explota petróleo. Las relaciones y los acuerdos regionales por pedido de Argentina son letra “muerta”.

Pero además, en el episodio reciente con el HMS Medway otro asunto no menos serio sale a flote. Presidentes, ministros, altos mandos militares y diplomáticos comunican hechos importantes para la memoria histórica o la política de un país por Whatsapp sin dejar rastro público obligado de la toma de decisiones que hacen al Estado.

Según pudo saber Clarín, las fuentes consultadas en el Gobierno y entre los británicos dan una versión por completo diferente de lo ocurrido. Y hablan de comunicaciones sensibles "por whatsapp".

En Londres afirman que sus agregados militares avisaron al gobierno argentino que el HMS Medway zarpaba desde las Malvinas con destino a Punta Arenas para realizar sus habituales tareas logísticas y de abastecimiento de temporada el sábado 4 de julio . Aseguran que se le avisó a la Cancillería argentina, al Ministerio de Defensa, y al Estado Mayor Conjunto. Y que cuando se avisó estaba en aguas bajo control británico en las Malvinas -que este país considera igual argentinas- y no en aguas jurisdiccionales nacionales propiamente argentinas. Algunos medios informaron lo contrario, que estaba adentro de aguas nacionales bajo control argentino cuando Londres avisó que pasaba el buque.

Los británicos dicen que cruzó aguas jurisdiccionales argentinas tras navegar las internacionales en la madrugada del domingo 5 de julio para luego llegar ese mismo domingo a Punta Arenas, por la tarde.

From South Georgia to the Falklands, HMS Medway has operated across the South Atlantic—supporting British Antarctic Survey in South Georgia, conducting a remembrance at the site of HMS Sheffield, and maintaining a Royal Navy presence as winter approaches. #HMSMedway #RoyalNavy pic.twitter.com/SqMRTKFlqD

Y tal como lo refleja el periodista chileno Luis Andrés Lautaro en el sitio Defensa.com en el que las Malvinas son llamadas Islas Falkland, el HMS Medway llegó el domingo 5 de julio para reabastecerse "tras completar una exigente misión humanitaria en Tristan da Cunha” y después, en el muelle Arturo Prat de Punta Arenas, recibió una delegación británica encabezada por el Encargado de Negocios de la Embajada del Reino Unido, Nick Kennedy.

También hubo un cálido recibimiento a los británicos del HMS Medway por parte de la marina chilena como en su momento los recibieron en Río de Janeiro los marinos brasileños. Y así en cada puerto sudamericano y caribeño.

Después, hay versiones importantes que pudo reunir este diario empezando por la molestia en la Armada con la Cancillería por su silencio público durante todos estos días, aunque trascendió que la Secretaria del Area Malvinas, Paola Di Chiaro, quería emitir una protesta fuerte porque, subrayan otras fuentes en la Marina, el aviso que dieron los británicos al detectarse su navegación ya desplazándose hacia aguas a la altura de Santa Cruz y Tierra del Fuego fue “por completo informal”.

La polémica está puesta en discernir si lo ocurrido viola o no los Acuerdos de Madrid (1989-1990) que restablecieron las relaciones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido y establecieron algunas pautas de confianza, también en el ámbito militar para evitar incidentes o escaladas en la zona.

El Reino Unido ejerce un control absoluto, político, económico y militar sobre el archipiélago y su zona marítima adyacente, administrándolas de facto como un Territorio Británico de Ultramar. Son las llamadas 200 millas. El avance sobre la pesca en los noventa y luego con el avance en 2005 lo hizo muy sensible. El avance petrolero es un capítulo por escribirse a partir de lo que ocurra en principio con Navitas y Rockhopper.

🇬🇧🇨🇱 | Autoridades de la @Armada_Chile y una delegación de Defensa del Reino Unido visitan el buque @HMS_Medway de la @RoyalNavy , en Punta Arenas https://t.co/MsupVTeEXe

El paso del buque motivó protestas del gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Aunque a veces tiene posiciones muy intransigentes. Pero al mismo tiempo, como el gobernador Gustavo Melella es opositor, el Gobierno no los incluye en ningún espacio de consulta y validación de lo que concierne al conflicto. Para el secretario del área Malvinas de la provincia, Andrés Dachary, el paso del buque no es el primero, ni será el último porque en los hechos con el principio del “paso inocente” no se puede prohibir. "Fue una “provocación inadmisible”, dijo.

Mientras que el diputado radical del bloque Provincias Unidas, Pablo Juliano elaboró una declaración de repudio sobre el paso del buque, otros legisladores del espacio junto a Unión por la Patria presentaron pedidos de informes parlamentario exigiendo explicaciones detalladas al Poder Ejecutivo sobre las actuaciones diplomáticas y operativas realizadas ante el hecho.

Fuente: Clarín