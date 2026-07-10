Condenan a un joven por golpear, intentar ahorcar y prender fuego la vivienda de su pareja en Villa Gesell

ZONALES

La Justicia condenó a Juan Samuel Ávila, de 21 años, por una violenta agresión contra su pareja ocurrida en Villa Gesell, en la que golpeó a la joven, intentó estrangularla, la amenazó de muerte y posteriormente incendió de manera intencional parte de la vivienda donde ambos se encontraban.





La sentencia fue dictada por el Juzgado en lo Correccional N.º 3, a cargo del juez Jorge Martínez Mollard, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado celebrado entre la Fiscalía, la defensa y el propio imputado. Como resultado, Ávila fue condenado a seis meses de prisión de ejecución condicional, además de cumplir reglas de conducta durante dos años y realizar un tratamiento psicológico especializado en violencia de género y nuevas masculinidades.





El hecho ocurrió el 2 de junio de 2024, alrededor de las 11:30, en una vivienda ubicada sobre Paseo 114, entre las avenidas 8 y 9. Según quedó acreditado durante la investigación, todo comenzó con una discusión en la que el joven le exigía a su pareja que abandonara el domicilio.





En medio del ataque, destruyó diversos objetos de la vivienda, entre ellos un espejo, un parlante portátil, un televisor, la motocicleta de la víctima y su teléfono celular, que rompió luego de arrojarlo al piso y pisarlo repetidamente.





La agresión escaló cuando golpeó la cabeza de la mujer contra una mesa, provocándole un hematoma, para luego arrojarla al suelo, subirse encima e intentar ahorcarla con unos cables mientras la amenazaba diciéndole: "Basta, quedate quieta porque te voy a matar".





Lejos de finalizar allí, Ávila salió de la vivienda y regresó con una botella que contenía nafta. Luego roció un sector utilizado como depósito y lavadero y provocó un incendio que debió ser extinguido por los Bomberos Voluntarios de Villa Gesell. Las pericias realizadas determinaron que el fuego había sido iniciado de manera intencional.





Tras el ataque, efectivos de la Estación de Policía Comunal Villa Gesell Primera lograron detener al acusado, quien intentó escapar y ofreció resistencia al momento de ser interceptado.





Durante la investigación, la víctima intentó retractarse y presentó escritos buscando minimizar lo ocurrido. Sin embargo, el juez consideró que esas manifestaciones debían analizarse dentro del contexto de vulnerabilidad propio de los casos de violencia de género y otorgó mayor valor al resto de las pruebas incorporadas a la causa.





También fue descartada la versión del imputado, quien sostuvo que los daños habían sido accidentales y negó haber provocado el incendio. Para el magistrado, esa explicación resultó incompatible con las pruebas periciales y testimoniales reunidas durante la investigación.





Finalmente, Jorge Martínez Mollard declaró a Juan Samuel Ávila autor penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso ideal con amenazas, imponiéndole una pena de seis meses de prisión en suspenso, el pago de las costas del proceso y la obligación de fijar domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados y completar un tratamiento psicológico especializado.