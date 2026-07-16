MADARIAGA: Una mujer denunció haber sido manoseada durante los festejos por la clasificación de Argentina

MADARIAGA





Una mujer de 32 años denunció haber sido víctima de un abuso sexual simple mientras participaba de los festejos por la consagración de Argentina, en un hecho ocurrido en la intersección de Sarmiento y Avellaneda, en Madariaga.





Según consta en la denuncia, la víctima manifestó que, en medio de la multitud, un hombre al que no logró identificar se le acercó por detrás, apoyó sus partes íntimas sobre ella y realizó movimientos de connotación sexual.





La mujer relató que, al advertir la situación, se alejó inmediatamente del lugar para resguardar su integridad física y psicológica.





La causa fue caratulada como "Abuso Sexual Simple" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8.





Se solicitaron actuaciones para intentar identificar al autor del hecho.