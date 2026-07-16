Llevar una nuez envuelta en papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan

De acuerdo con las creencias del Feng Shui , la antigua filosofía china, existen objetos y elementos que influyen en las energías de una persona y que podrían afectarlas tanto negativa como positivamente.

Para las prácticas de esta filosofía, los objetos naturales que se llevan a diario ocupan un lugar importante, ya que funcionan como canales de energía en contacto constante con quien los usa. Uno de ellos es la nuez, un fruto que simboliza la sabiduría, la protección y la prosperidad gracias a su forma y a la semilla que resguarda en su interior.

A la nuez se le atribuyen diversas propiedades relacionadas con la abundancia, la estabilidad y el equilibrio energético cuando se la utiliza de una manera específica, aunque se deben seguir ciertos pasos y cuidados para que surta efecto en la vida cotidiana.

Para potenciar la energía positiva y aprovechar todos los beneficios de este ritual, se deben tener en cuenta ciertas características y, sobre todo, la forma en que se guarda la nuez:

Aunque el Feng Shui nació en China y la nuez no es uno de sus símbolos tradicionales más conocidos, con el tiempo este fruto comenzó a utilizarse en distintas prácticas por su fuerte carga simbólica. Su cáscara dura representa la protección frente a las energías externas, mientras que el interior simboliza el conocimiento, el crecimiento personal y el potencial que cada persona guarda dentro de sí.

Además, su forma redondeada se asocia con la armonía y el equilibrio , dos principios fundamentales de esta filosofía milenaria. Por ese motivo, algunas personas la utilizan como un amuleto para acompañar momentos de cambios, decisiones importantes o nuevos comienzos, con la intención de reforzar la sensación de estabilidad, seguridad y prosperidad.

El Feng Shui sugiere realizar este ritual en momentos de cambio , al comenzar un nuevo mes, iniciar un proyecto o cuando se busca atraer estabilidad y prosperidad. También recomienda que la billetera, cartera o bolso donde se guarda la nuez estén limpios, ordenados y en buen estado para no bloquear el flujo de la energía.

Bien utilizada, llevar una nuez envuelta en papel aluminio puede convertirse en un símbolo de protección y atracción de prosperidad, siempre que se acompañe de hábitos conscientes y se respeten las recomendaciones del Feng Shui para mantener el equilibrio energético.

Fuente: TN