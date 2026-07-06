MADARIAGA: Santoro pidió a la Provincia más patrulleros y fondos para reforzar la seguridad rural del partido

MADARIAGA





El intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, elevó un pedido formal al Superintendente de Seguridad Rural de la Provincia de Buenos Aires para reclamar un refuerzo urgente de móviles y recursos económicos destinados al Comando de Prevención Rural (CPR), al advertir que la actual estructura resulta insuficiente para brindar cobertura a la extensa zona rural del distrito.





En la nota, el jefe comunal expresó su preocupación por la situación operativa que atraviesa el servicio y explicó que actualmente el CPR cuenta con solo tres patrulleros para recorrer aproximadamente 740 kilómetros de caminos rurales, una superficie que, según remarcó, requiere una capacidad de respuesta mucho mayor.





Además, señaló que con frecuencia alguno de esos móviles queda fuera de servicio por desperfectos mecánicos o es afectado a operativos en otros distritos, lo que reduce aún más la presencia policial en el campo.





Santoro recordó que la última incorporación de vehículos para el Comando de Prevención Rural de Madariaga se produjo en mayo de 2022, cuando la Provincia entregó cinco patrulleros. Desde entonces, aseguró, no hubo nuevas asignaciones pese al desgaste de las unidades y al crecimiento de las necesidades operativas.





El Municipio cubre gran parte de los gastos





Otro de los puntos planteados por el intendente fue la falta de recursos para el funcionamiento cotidiano del destacamento rural.





Según detalló, el Ministerio de Seguridad bonaerense transfiere actualmente 80.000 pesos por quincena para cada móvil, monto que calificó como insuficiente para afrontar únicamente el consumo de combustible.





Ante esa situación, explicó que es el propio Municipio el que termina sosteniendo el servicio con recursos propios. De acuerdo con los datos aportados, la comuna realiza alrededor de cuatro cargas de combustible por semana para cada patrullero, con un costo cercano a 150.000 pesos por carga.





Esto implica una inversión municipal de aproximadamente 1,8 millones de pesos semanales solo en combustible, cifra a la que deben sumarse los gastos de mantenimiento, reparaciones y demás costos de funcionamiento de la flota.





"Las necesidades superan las posibilidades del Municipio"





En la presentación, Santoro remarcó que la seguridad constituye una responsabilidad primaria del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, aunque destacó que el Municipio continúa realizando un importante esfuerzo económico para sostener el funcionamiento del Comando de Prevención Rural.





Sin embargo, advirtió que la demanda actual supera ampliamente las posibilidades presupuestarias del gobierno local.





También indicó que esta problemática ya fue planteada en reiteradas oportunidades ante autoridades del Ministerio de Seguridad mediante reuniones y comunicaciones telefónicas, aunque hasta el momento no se adoptaron medidas concretas para reforzar el servicio.





Finalmente, el intendente subrayó que General Madariaga posee un marcado perfil agropecuario y una extensa red de caminos rurales, por lo que consideró indispensable fortalecer la seguridad para proteger a productores, trabajadores y familias del sector, además de resguardar una de las principales actividades económicas del distrito.





En ese marco, solicitó formalmente a la Provincia la incorporación de nuevos patrulleros, un incremento de las partidas presupuestarias destinadas al CPR y el acompañamiento necesario para dotar al personal policial de los recursos indispensables para desarrollar su tarea con mayor eficacia.