MADARIAGA: Robaron 150 metros de cable y provocaron daños en un complejo deportivo

MADARIAGA





Un robo fue denunciado en las últimas horas en el complejo deportivo "La Caprichosa", ubicado en la intersección de Rivadavia y avenida Caseros, en General Madariaga, donde delincuentes sustrajeron alrededor de 150 metros de cable y provocaron daños en una de las torres de iluminación del predio.





Según consta en la denuncia, la propietaria del complejo llegó al lugar cerca de las 19:00 y advirtió que uno de los postes de luz se encontraba torcido y fuera de su posición original. Al acercarse, constató que los cables habían sido cortados y que faltaban aproximadamente 150 metros de cable de color negro, utilizado para alimentar el sistema eléctrico del predio.





Los denunciantes indicaron que dos horas antes, alrededor de las 17:00, había estado en el lugar y que todo se encontraba en perfectas condiciones, por lo que el robo se habría producido en ese lapso.





Como consecuencia del hecho, el complejo quedó sin suministro eléctrico en el sector del contenedor, espacio que funciona como bufet de la cancha.





Además del robo, los delincuentes ocasionaron daños en la estructura del poste al desplazarlo de su posición original para poder retirar el cableado.





La investigación quedó a cargo de la Policía, que intenta establecer la identidad de los autores del hecho.