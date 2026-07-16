MADARIAGA: Dos acusados de intentar robar una vivienda recuperaron la libertad

MADARIAGA





Dos hombres que habían sido detenidos días atrás tras un intento de robo en una vivienda de General Madariaga recuperaron la libertad por disposición judicial, a pesar de haber sido aprehendidos en un operativo conjunto entre la Patrulla Municipal, la Policía Bonaerense y el Centro de Monitoreo.





Los imputados, identificados por sus iniciales como B.N.G. y M.N.D., fueron sorprendidos cuando intentaban ingresar a una propiedad. La investigación fue caratulada como "Robo agravado por efracción" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 de General Madariaga.





Tras el procedimiento, ambos fueron puestos a disposición de la Justicia. Sin embargo, en las últimas horas se dispuso su liberación.





De acuerdo con la información conocida, uno de los imputados ya había sido vinculado anteriormente con otros hechos delictivos, una situación que vuelve a generar preocupación entre vecinos de la ciudad por la reiteración de este tipo de episodios.





Desde distintos sectores remarcan que los procedimientos realizados por las fuerzas de seguridad permiten prevenir nuevos delitos y llevar a los sospechosos ante la Justicia, aunque sostienen que es fundamental que esas investigaciones tengan una respuesta judicial que acompañe el trabajo realizado y contribuya a fortalecer la seguridad de la comunidad.