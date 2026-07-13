MADARIAGA: Hurtaron una garrafa de un domicilio del barrio Belgrano y quedaron registrados en video

MADARIAGA





Una pareja de delincuentes se llevaron una garrafa de 10 kilos en plena madrugada de una vivienda de calle Ecuador al 900.





El elemento se encontraba conectada desde el exterior del inmueble. El propietario advirtió el hecho al levantarse para ir a trabajar, cuando notó que la cocina no encendía por falta de gas.





También constató la desaparición de un medidor. El damnificado recordó haber escuchado ruidos cerca de las 3 de la madrugada, aunque creyó que provenían de su perra y no salió a verificar. El valor de lo sustraído fue estimado en 40 mil pesos.





También en una vivienda ubicada en Colombia y Portugal, un hombre dejó estacionada su Renault Kangoo durante aproximadamente una hora mientras visitaba a un familiar. Al regresar descubrió que desconocidos habían ingresado al vehículo, sin provocar daños, y le robaron un estéreo Philco, una llave Stilson, una llave francesa, una pinza, un alicate, todas herramientas de la marca Bahco, además de un perfume que se encontraba guardado en la guantera.





Un tercer hecho ocurrió en la estación de servicio Puma, ubicada sobre la Ruta Provincial 56, kilómetro 61,5. De acuerdo con la denuncia, alrededor de las 4 de la madrugada un hombre, aparentemente en estado de ebriedad, intentó ingresar al shop cuando el local ya se encontraba cerrado al público. Tras negársele el acceso, solicitó permanecer en el sector destinado al personal, pedido que también fue rechazado, por lo que se le permitió utilizar el baño para personas con discapacidad.





Minutos después, el playero escuchó un fuerte estruendo proveniente del sanitario. El hombre abandonó rápidamente el lugar y, cuando personal policial llegó a la estación, se constató que había roto el pie de la bacha del baño, provocando daños estimados en 100 mil pesos. La estación cuenta con cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron puestas a disposición de la investigación para intentar identificar al responsable.