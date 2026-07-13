“Dos provincias, un mismo origen”: se estrenó la marca Origen Patagonia con foco en los alimentos

“ Dos provincias, un mismo origen ” fue el lema bajo el cual Neuquén y Río Negro se mostraron este fin de semana en Caminos y Sabores . Por primera vez, las provincias del sur argentino fueron unidas a la feria gastronómica en BA Ferial y estrenaron la marca Origen Patagonia , con la intención de complementar y potenciar en conjunto su industria alimentaria.

“El stand que hicimos es muy interesante porque es propio de la Norpatagonia y conlleva todo lo que nuestros productores tienen en común : la ruta del vino, la trucha, la fruticultura, entre otros productos”, dijo el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy , a LA NACION . Sobre la propuesta que impulsó junto a Guillermo Koenig , ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén, Banacloy agregó: “Somos de la Patagonia, pero a la vez la entrada a la región, y pensamos este concepto por lo que nos complementamos y en el corazón del Alto Valle que compartimos . Estamos haciendo algo inédito en Caminos y Sabores, y queremos darle continuidad a esta política en nuestras provincias”.

“Esta fue una idea que los ministros Koenig y Banacloy tuvieron el año pasado, desde entonces comenzamos a trabajar los dos gobiernos en esta apuesta grande”, acotó Bettiana Gabilondo , subsecretaria rionegrina de Promoción y Comercio Interior. “Río Negro hace 20 años que participa de la feria y esta unión potenció a nuestras provincias , sobre todo a los más de 50 productores agroalimentarios que trajimos en conjunto”.

Respecto del lanzamiento de la marca, Gabilondo explicó: “ Origen Patagonia es una marca que se creó específicamente para esto y refleja el hecho de que el público de la exposición viene a buscar nuestros productos patagónicos acá. Estamos en un proceso vivo de construcción de nuestra identidad donde buscamos que cada plato tenga un producto local, y eso se hace en conjunto entre el sector privado y público“.

“ Este es un momento bisagra para nuestras provincias : el país y el mundo nos están viendo y el gran desafío a futuro es la convivencia de dos matrices productivas como son los agroalimentos y la energía. Por eso creemos que la gastronomía es el motor del desarrollo económico, porque aúna toda nuestra cadena productiva: desde el productor, pasando por la industria y hasta el turismo”, resumió la subsecretaria.

Anabel Lucero Idizarri , gerente general del Centro PyME-Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén y directora del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP), consideró: “Somos dos provincias que nos venimos integrando porque tenemos muchas similitudes productivas, y logramos una muestra mucho más potente de lo que hubiera sido por separado”.

“El Alto Valle no es tan conocido a nivel alimenticio, somos fuertes en pera y manzana y también tenemos una producción oleovinícola de muy buena calidad. Destacamos por eso y no tanto por el volumen. Sabemos que tenemos mucho potencial en alimentos para el post Vaca Muerta : tenemos que abastecer ese boom y tenemos que pensar en qué va a pasar cuando el petróleo ya no se consuma en el mundo”, señaló.

Justamente, el premio Experiencias del Sabor en la feria a la mejor miel fue para Praderas Neuquinas . “Es interesante ese emprendimiento porque nació siendo una empresa de servicios hidrocarburíferos que se diversificó y nos parece importante destacar ese tipo de productores. Estamos pensando en el Neuquén del mañana y eso es con alimentos, producción agropecuaria y turismo”, resaltó la gerente.

“En 2009, Mauad SRL empezó con un proyecto cuya idea original era producir alfalfa, de ahí el nombre de Praderas Neuquinas, pero un análisis de suelo arrojó que la tierra era propicia para un olivar . Desde 2018 se comenzó a comercializar nuestro producto y ahora tenemos seis varietales distintos”, relató su representante, Agostina Farías a LA NACION .

En cuanto a la premiada miel neuquina, Farías contó: “Es un producto que comercializamos a partir de 2024 y este año vinimos con todo para participar del concurso ”. El emprendimiento, además del aceite de oliva, cuenta también con gin y un proyecto gastronómico: “Es un campo en Centenario donde tenemos un restorán ideado a futuro. Mientras tanto, cuando el clima lo permite, hacemos eventos al aire libre con chefs de Neuquén y énfasis en productos locales”.

Otro de los productos del Alto Valle de Río Negro y Neuquén son los frutos secos, representados por la marca Nogallia . “Tenemos una chacra y una planta donde procesamos, seleccionamos y fraccionamos nuestro producto, además de brindarle el servicio a terceros”, comentó Virginia de Jong , titular del emprendimiento. “Es nuestra primera experiencia en la feria, es una buena oportunidad para mostrarnos en otros lugares, a pesar de que seamos conocidos en nuestra zona”.

Uno de los tantos puestos en representación de la zona cordillerana fue Piuke . “Hacemos vermut y fernet artesanal en El Bolsón. Nuestra intención es usar botánicos del bosque andino patagónico para hacer bebidas de origen regional”, dijo su emprendedor, Nazareno Claro . “Esto empezó como una búsqueda personal: nuestros abuelos eran muy del aperitivo y fuimos detrás de un gusto que nos identifique. Por suerte hemos sido muy bien recibidos: nuestros vermuts sacaron medallas en el Argentina Spirits Awards”.

Se destacó también la chocolatería de San Martín de los Andes Mamusia . “Todos los años nos convoca la provincia del Neuquén para entregar un pedacito de nuestra aldea de montaña”, narró Belén Minaberria , ejecutiva comercial de la empresa. “ Hace 54 años fabricamos chocolates artesanales : todo está hecho a mano y ese es nuestro diferencial, nadie lo hace como nosotros”, enfatizó.

“Nos fue muy bien, la gente nos identifica porque ya pasó por San Martín y conoce nuestra casita histórica llena de flores. Además, está bueno llegar a un público nuevo”, dijo.

Luego de su vigésima edición, que finalizó ayer, Caminos y Sabores contó con un récord de 100.000 visitas y un saldo de más de $15.000 millones en operaciones. Se espera que Río Negro y Neuquén regresen en tándem a Caminos y Sabores el próximo año.

Fuente: La Nación