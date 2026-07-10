MADARIAGA: El Municipio denunció a la carnicería apuntada por el mayor brote de triquinosis que haya sufrido la ciudad

MADARIAGA

En las últimas horas, el Municipio de General Madariaga se presentó en la Fiscalía N.º 8 de la ciudad para formalizar una denuncia penal contra el propietario de la carnicería señalada como el origen del brote de triquinosis que ya afecta a cerca de 100 personas.





En la presentación judicial se acusa al propietario de Carnicería Jorgito, ubicada en la esquina de San Martín y Moreno, de infringir el artículo 206 del Código Penal, que sanciona a quien viole las reglas de sanidad establecidas por las leyes de policía sanitaria animal.





Si bien se trata de un delito cuyas penas van de un mes a seis meses de prisión, y que en principio no implican el cumplimiento efectivo de una condena, la causa podría derivar en la pérdida de permisos y habilitaciones comerciales relacionadas con la venta de alimentos. Además, abre la posibilidad de que las personas afectadas se presenten como particulares damnificados o impulsen demandas civiles por los perjuicios sufridos.





De manera oficial, el secretario de Salud, Amadeo Echeverría, confirmó que 66 personas tienen diagnóstico positivo de triquinosis, mientras que al menos otras 35 presentan síntomas compatibles con la enfermedad y reciben tratamiento preventivo.





Un informe clave llegará en las próximas horas





Actualmente, el comercio permanece clausurado desde la semana pasada. Si bien su propietario solicitó la reapertura ante el Juzgado de Faltas, el pedido fue rechazado de manera preventiva. Del local se secuestraron 85 kilos de vísceras de cerdo, que fueron enviadas a analizar a fines de junio.





"Se ofreció a pagar voluntariamente una multa, pero esa posibilidad no fue aceptada", indicaron fuentes consultadas por CNM.





En las próximas horas, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires enviará el informe definitivo con los resultados de las muestras analizadas en el laboratorio de Azul. No obstante, de manera verbal ya se habría confirmado que algunos de los restos examinados arrojaron resultado positivo para Trichinella.





Echeverría fue contundente al referirse al origen del brote y aseguró que se trata de "un irresponsable que no analizó la carne como correspondía y provocó esta situación".





Respecto al estado de los pacientes, el funcionario explicó que dos personas permanecen internadas: una de ellas por un tromboembolismo y otra por un síndrome neurológico, luego de que el parásito ingresara al torrente sanguíneo. También hubo otras internaciones transitorias debido a los fuertes dolores y a la necesidad de tratamiento médico.





"La enfermedad, por sí sola, tiene una baja mortalidad. Pero en personas con comorbilidades o de mayor edad puede representar un riesgo importante, porque descompensa enfermedades preexistentes. Una vez que el parásito pasa al torrente sanguíneo, puede dejar secuelas permanentes, como dolores musculares, fatiga y cansancio", explicó el secretario de Salud.