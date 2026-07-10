El relato del jubilado de 76 años que fue torturado en un robo durante el partido de la Selección: “No me dejaban ni respirar”

El jubilado de 76 años que sufrió una violenta entradera el pasado martes mientras se disputaba el partido de la Selección argentina contra Egipto, dio detalles del salvaje episodio.

“Me golpearon con el revólver, se me sentaron en el pecho y me taparon la cara. No me dejaban ni respirar. Me pegaron culatazos en la cabeza, me lastimaron, me pegaron en las costillas y me ataron con un cinto y con el cable de la estufa ”, relató Hector, en diálogo con TN .

El hombre dijo que fue sorprendido por tres delincuentes en su casa de Ituzaingó, cuando estaba escuchando el partido por la radio en la habitación.

“La televisión la había dejado de mirar. Me fui a la cama y me tiré para escucharlo por radio y ahí al ratito aparecieron ellos ”, recordó.

Los delincuentes buscaban plata. “ Empezaron a revolver todo, a tirar todo lo que había adentro del ropero , buscaban por todos lados. ‘¿Dónde están los dólares? ¿Dónde están los dólares? ¿Dónde están los dólares? ’“, contó que le repetían.

Héctor dijo que los delincuentes estuvieron unos 25 minutos en su casa. “ Rompieron hasta el techo del baño, el cielorraso, para ver si había algo ahí ”, lamentó. Finalmente, se llevaron el celular y los dólares que tenía.

El hombre había recibido un pago hacía poco tiempo y cree que alguien lo marcó: “ Cobré algo que tenía que cobrar hace dos meses. Para mí me entregaron , Porque yo no comenté nada a nadie, entonces pienso que para mí me entregaron. El único que sabía era el abogado y el hombre que hizo la operación. Se llevaron todo ese dinero ”.

“ Estoy todo golpeado, pero qué voy a hacer, estoy asustado todavía . Me duele todo el cuerpo, porque me dio un culatazo por todos lados”, concluyó.

Fuente: TN