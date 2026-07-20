MADARIAGA: Dañó la puerta de un local céntrico tras provocar disturbios y FUE denunciado

MADARIAGA





Un violento episodio se registró durante la noche del domingo en un comercio del centro de Madariaga, donde un hombre ocasionó daños en el acceso principal del establecimiento luego de protagonizar disturbios en el interior del local.





Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 23 HORAS en el complejo recreativo y cafetería Bowling Friends, ubicado sobre calle Zoppi 145, entre Sarmiento y Moreno.





El propietario del comercio relató que fue alertado telefónicamente por uno de sus empleados, quien le informó que un hombre estaba causando desorden dentro del local y que, tras ser retirado por el personal, reaccionó violentamente golpeando con los puños el vidrio de la puerta principal, provocando su rotura.





Cuando el dueño llegó al establecimiento, el agresor ya se había retirado. De acuerdo con lo informado por los empleados, el individuo abandonó el lugar a bordo de una camioneta blanca.





El denunciante indicó que el sujeto se encontraba acompañado por un grupo de amigos y que, al retirarse, lo hizo junto a una mujer. Además, señaló que las cámaras de seguridad del comercio no lograron captar el momento exacto en que se produjo la rotura del cristal.





El comerciante manifestó que el único daño ocasionado fue la rotura del vidrio de la puerta principal, valuando las pérdidas en 80.000 pesos. También informó que el local cuenta con sistema de alarmas, aunque no posee seguro contra este tipo de hechos.



