Las gestiones secretas del Gobierno con Chiqui Tapia para coordinar la llegada del seleccionado

La organización del día después de la final Argentina- España por el Mundial de Fútbol 2026 suponía un desafío de antemano. El Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llevan una relación tensa, que se complicó por la denuncia judicial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunta evasión impositiva.

Sin embargo, por algunas horas hubo una voluntad de hacer una tregua y coordinar la bienvenida. El Gobierno tenía como máximo objetivo lograr darle al seleccionado, sea cual fuere el resultado, una bienvenida que evitara escenas como la de la caótica caravana de Qatar 2022 y que fuera “completamente apartidaria”, tal el mensaje que mandó la propia secretaria general de Presidencia, Karina Milei , al Comité de la Seguridad durante el fin de semana.

Fue precisamente una persona cercana a la funcionaria quien ofició como “intermediaria” con la AFA, según pudo saber LA NACION . Primero tuvo contacto con el plantel, en los días previos a la final, y bien entrada la noche del domingo, con el propio titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , según aseguraron fuentes oficiales. Una fuente cercana a Tapia admitió los contactos para coordinar la llegada.

En los días previos, esa misma persona designada como intermediaria fue quien se comunicó con el plantel, para ponerlos en conocimiento de los ofrecimientos tanto de lugares posibles para la celebración, desde la Casa Rosada al Obelisco, pasando por el Campo de Polo de Palermo, y hasta de los detalles del operativo de Seguridad y de postas de SAME, para que los jugadores estuvieran al tanto de las opciones que se manejaban. En todas, se insistía, sin protagonismo de la política .

En esos primeros diálogos tomó forma que la persona con la que se terminaría dialogando sería con Tapia.

Algunas fuentes vinculadas a la AFA dejaban trascender que ese primer contacto, “salteándose” a Tapia, no habría caído bien en el mandamás del fútbol local. Aunque también le restaban importancia en lo que fue la decisión final, que salió de los jugadores. No había ánimo de celebración y por eso se desistió del ofrecimiento del Gobierno.

En el final del domingo fue cuando llegó ese “primer y único contacto con el Chiqui“ , como describieron fuentes del oficialismo, en el que llegó el mensaje de que el plantel no quería celebrar. La persona designada como intermediaria transmitió el mensaje al corazón del Gobierno.

En la Casa Rosada se mostraron conformes con lo sucedido a pesar de que el Presidente anunció un feriado nacional que luego tuvo que desactivar. Milei había puesto a disposición la Casa Rosada y mostró entusiasmo en coordinar una celebración. Todo quedó oficialmente desactivado luego de que llegara el mensaje desde Nueva York, con la decisión del plantel.

Si bien por cábala nadie quería decir qué se haría si Argentina salía nuevamente campeón, desde días atrás empezaron a gestionarse los preparativos de cara a lo que podía suceder. De hecho, en todas las jurisdicciones que intervenían admitían que había que hacerlo ante la posibilidad de una multitud en las calles.

“No había ánimo en el plantel. Fue una decisión de los propios jugadores”, dijeron en el Gobierno. La ministra de Justicia, Alejandra Monteoliva, estuvo en contacto con el personal de seguridad de la AFA y del plantel nacional.

Fuente: La Nación