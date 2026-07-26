Los veterinarios coinciden: los gatos no maúllan frente a una puerta cerrada solo porque quieran entrar

En muchas ocasiones, los dueños de gatos ven cómo, al cerrar la puerta de una habitación, el animal empieza a maullar, rascar o poner una pata por debajo . Si bien puede parecer que busca entrar a ese sector, al abrirla suelen quedarse quietos o alejarse. En ese contexto, los veterinarios explicaron a qué se debe este hábito.

Este gesto, en líneas generales, no está relacionado únicamente con el deseo de entrar al lugar. Según indicaron especialistas en comportamiento animal, suelen aparecer factores como la curiosidad, la necesidad de controlar el entorno y la búsqueda de compañía .

Uno de los principales motivos de este comportamiento es la curiosidad. Los gatos suelen prestar atención a lo que sucede en su entorno, por lo que una puerta cerrada aparece como un impedimento para saber qué está pasando del otro lado.

En ese sentido, la veterinaria Karen Sueda explicó: “ Es un poco de FOMO : ‘No sé qué hay del otro lado y quiero ir a verlo’”. Así, al abrir la puerta pueden comprobar que no se están perdiendo nada.

Los gatos, además, valoran poder desplazarse libremente por los espacios del hogar que consideran familiares. Por eso, aunque no quieran pasar al otro lado, una puerta cerrada implica perder la posibilidad de decidir si quieren entrar o salir.

La veterinaria Lisa Radosta explicó que un gato puede sentirse incómodo ante esa restricción aunque no quiera cambiar de ambiente. “No necesariamente tiene un lugar a donde ir; simplemente no quería estar encerrado ”, aseguró.

Además, las puertas pueden separar al gato de las personas con las que convive. Si bien son animales independientes, muchos intentan participar de las actividades de la casa y pueden maullar si saben que su dueño se encuentra del otro lado de la puerta.

Con el paso del tiempo, este comportamiento puede reforzarse . Si cada vez que el gato maúlla alguien abre la puerta, puede aprender que esta vocalización es una manera efectiva de conseguir que esa barrera desaparezca. Incluso un refuerzo ocasional puede contribuir a que esta conducta se repita.

Así, un gato que reclama frente a una puerta cerrada no siempre está pidiendo pasar . En muchas ocasiones, simplemente quiere recuperar el acceso a una parte de su territorio, siente curiosidad por lo que ocurre detrás o busca tener la posibilidad de elegir hacia dónde moverse.

Fuente: TN