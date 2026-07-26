La psicología asegura que las personas que cambian la foto de perfil constantemente no lo hacen por indecisión

Cambiar la foto de perfil es un gesto cotidiano que millones de personas realizan en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Mientras algunos mantienen la misma imagen durante años, otros la modifican cada pocas semanas o incluso varios días seguidos .

A simple vista podría parecer una decisión impulsiva o un signo de indecisión . Sin embargo, distintos estudios sobre comportamiento digital sostienen que, en muchos casos, responde a algo muy distinto: la necesidad de mostrar cómo una persona siente que está cambiando o cómo desea presentarse ante los demás.

La psicología considera que las redes sociales son espacios donde las personas construyen y proyectan una imagen de sí mismas.

Investigaciones sobre autopresentación online señalan que las fotos de perfil suelen reflejar distintos aspectos de la identidad : intereses, vínculos, estados emocionales, valores e incluso momentos importantes de la vida. A medida que esos aspectos cambian, muchas personas sienten la necesidad de actualizar también la imagen con la que se muestran al mundo.

Por ese motivo, cambiar la foto de perfil no siempre implica inseguridad o indecisión. En muchos casos representa una forma de comunicar que algo cambió , aunque no se exprese con palabras.

Uno de los prejuicios más frecuentes es pensar que quienes modifican constantemente su foto de perfil buscan únicamente obtener “me gusta” o comentarios. Los especialistas aclaran que esa puede ser una motivación en algunas personas, pero está lejos de ser la única .

Muchas veces el cambio responde a motivos como:

La elección de una foto de perfil forma parte de lo que los investigadores denominan autopresentación , es decir, la manera en que cada persona decide mostrarse frente a los demás en entornos digitales.

Diversas investigaciones también encontraron que las fotografías elegidas para los perfiles pueden ofrecer pistas sobre determinados rasgos de personalidad y sobre la forma en que cada individuo gestiona su imagen pública.

Sin embargo, los propios autores advierten que estos comportamientos no permiten sacar conclusiones definitivas sobre una persona. Elegir una foto o cambiarla con frecuencia depende del contexto, de la plataforma utilizada y de las preferencias individuales.

Por eso, las personas que cambian su foto de perfil todas las semanas pueden hacerlo por motivos completamente diferentes .

Fuente: TN