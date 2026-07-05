Los pilotos de guerra ya vuelan solos los F16, pero cobran $1,2 millón al mes y crece el éxodo del personal militar

"El Estado invirtió fortunas en traer los aviones pero se va el personal. Uno de los dos ingenieros del sistema F16 renunció por los bajos salarios y para el ministerio de Desregulación es un logro de gestión", describe un jefe militar la paradoja que hoy rodea a un Gobierno que festeja el "vuelo solo" de los aviones supersónicos adquiridos el año pasado a Dinamarca pero por otro lado se sigue descapitalizando.

La comunicación oficial dio cuenta de este logro: el ministro de Defensa, Carlos Presti , estuvo el viernes 3 de julio en Río Cuarto para la primera pasada de cuatro pilotos del denominado "sistema de armas F16" que, en esta ocasión, condujeron sin sus instructores. "En el marco del Programa Peace Cóndor, la Argentina alcanzó la primera certificación en el proceso de habilitación de sus pilotos", reza el comunicado de la cartera ubicada en el Edificio Libertador.

Pero esta capacidad que ha logrado el Estado argentino se choca con la continúa salida del personal militar al que ya ni siquiera les alcanza con complement ar sus ingresos manejando Uber o realizando servicios para otras plataformas. Como contó Clarín , los pilotos de los F16 cobran cerca de $1.200.000 pero podrían incrementar su salario por la suba que han obtenido los estatales, reconocimiento de título y un refuerzo para los "suplementos de vuelo". Pero esos incrementos, revelan en Edificio Condor, tampoco harían la diferencia. "Igual aún no fue autorizado el aumento del suplemento", advirtió una fuente castrense consultada.

Hasta principios de año, ya habían renunciado unos 2 mil agentes de la Fuerza Aérea por los bajos salarios. La salida de los uniformados no ha cesado pero en los últimos meses llamó la atención que personal altamente capacitado haya desertado de esta arma: se cuenta dos pilotos de los helicópteros presidenciales y el citado ingeniero aeronáutico que fue seducido por un sueldo "de $4 millones de una empresa energética" cordobesa.

Los pilotos del avión presidencial cobrarían cerca de $1700.000 más los viáticos que perciben por la afiebrada agenda exterior que ha registrado Javier Milei desde su desembarco en Casa Rosada.

El gran problema que ha originado este desfasaje salarial ha sido la decisión del Ejecutivo de dar de baja en enero de 2024 la "jerarquización salarial" que había autorizado el gobierno de Alberto Fernández y luego congelado los aumentos paritarios, lo que ha logrado que los militares ganen un 40% menos que los efectivos de las fuerzas de Seguridad, como Gendarmería o Prefectura.

Las críticas del sector castrense por la actual situación, que ha llevado también a desfinanciar la obra social OSFA (la ex IOSFA), apuntan al ministro Luis "Toto" Caputo por no autorizar a mayores erogaciones presupuestarias desde Economía. Pero también se cuestiona a Federico Sturzenegger, que desde Desregulación intenta "optimizar" el funcionamiento de las FFAA.

Por ejemplo, un documento reservado del Ejército, titulado "Conformación del Destacamento Pesado", dio el paso inicial para unir el Regimiento de Caballería de Tanques 1 con el Regimiento de Infantería Mecanizada 5, ubicados en la Guarnicíon MIlitar de Villaguay (Entre Ríos). "Lo grave del caso es que de dos regimientos va a quedar sólo un destacamento, mucho más chico", señaló otro referente militar consultado.

En la denominada "Fase 3, integración" de esta iniciativa, se propone "ajustes de recursos humanos, materiales y financieros", e "integración progresiva de funciones comunes de comando, control, instrucción, mantenimiento y apoyo guarnicional".

Esta descapitalización progresiva de los predios de las FFAA se produciría junto a la decisión estratégica del Ejecutivo de desprenderse de terrenos militares. En octubre del año pasado se vendió un predio del barrio de Palermo del Ejército por 127 millones de dólares y este año trascendió que se analiza vender parte de la Base Naval de Mar del Plata.

Según el informe de Jefatura de Gabinete de mayo de 2026, en la gestión de Javier Milei se desafectaron 35 inmuebles del Estado en total, de los cuales algunos provienen de Defensa. Por ejemplo, el predio del Comando Conjunto de Ciberdefensa en Puerto Madero, vendido por U$S 34 millones en 2025.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín