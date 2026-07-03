Los memes más graciosos del difícil triunfo de Argentina contra Cabo Verde

La selección argentina logró ganarle a Cabo Verde 3 a 2 en tiempo complementario con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero . Pero el camino no fue para nada fácil, ya que el equipo africano logró superar por momentos a la albiceleste, con goles de Sindy Lopes Cabral y Deroy Duarte.
Otro de los hombres que tomó gran protagonismo durante el partido fue Josimar José Évora Dias , más conocido como Vozinha , el arquero de Cabo Verde de 40 años que logró atajar con una gran precisión y salvó en más de una oportunidad al país africano.
Pese a la dificultad, en todo momento, los hinchas argentinos, tanto aquellos que tuvieron la oportunidad de vivirlo desde el Hard Rock Stadium de Miami como los que lo hicieron desde la Argentina, gritaron a todo pulmón y no dejaron de alentar y confiar en el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni. Sin embargo, como suele suceder en cada encuentro mundialista, no olvidaron expresarse en redes sociales con divertidos memes que reflejaron el sufrimiento hasta el último minuto.
GANÓ LA MEJOR SELECCIÓN DEL MUNDO ARGENTINA A OCTAVOS PAPÁ pic.twitter.com/9RqTRXk4cR
Emocionalmente destruid@ con este partido.. pic.twitter.com/B8cPqNDSNr
ASÍ ESTOY CON EL PARTIDO pic.twitter.com/T4sPFFVVr0
PUEDEN TERMINAR ESE PARTIDO ESTOY ASÍ pic.twitter.com/9Xw3jAbq5r
mi corazon no puede mas de los nervios por favor selección vamos pic.twitter.com/j3wBmRJx4w
Si no se sufre no somo nosotros, dalee Argentina lpm 🇦🇷 pic.twitter.com/hqdh48drWC
GOOOOOOOOOOLLLLLLL pic.twitter.com/C6wIrnlI8S
La fase de grupos terminó y ya en el primer partido la pasamos como el orto pic.twitter.com/0TJyW9Zc22
soy aimar pic.twitter.com/vrwfGkUVfm
amigos como están? yo estoy así pic.twitter.com/ujfnAx387S
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Fuente: La Nación
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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