Los memes más graciosos del difícil triunfo de Argentina contra Cabo Verde

La selección argentina logró ganarle a Cabo Verde 3 a 2 en tiempo complementario con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero . Pero el camino no fue para nada fácil, ya que el equipo africano logró superar por momentos a la albiceleste, con goles de Sindy Lopes Cabral y Deroy Duarte.

Otro de los hombres que tomó gran protagonismo durante el partido fue Josimar José Évora Dias , más conocido como Vozinha , el arquero de Cabo Verde de 40 años que logró atajar con una gran precisión y salvó en más de una oportunidad al país africano.

Pese a la dificultad, en todo momento, los hinchas argentinos, tanto aquellos que tuvieron la oportunidad de vivirlo desde el Hard Rock Stadium de Miami como los que lo hicieron desde la Argentina, gritaron a todo pulmón y no dejaron de alentar y confiar en el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni. Sin embargo, como suele suceder en cada encuentro mundialista, no olvidaron expresarse en redes sociales con divertidos memes que reflejaron el sufrimiento hasta el último minuto.

GANÓ LA MEJOR SELECCIÓN DEL MUNDO ARGENTINA A OCTAVOS PAPÁ pic.twitter.com/9RqTRXk4cR

Emocionalmente destruid@ con este partido.. pic.twitter.com/B8cPqNDSNr

ASÍ ESTOY CON EL PARTIDO pic.twitter.com/T4sPFFVVr0

PUEDEN TERMINAR ESE PARTIDO ESTOY ASÍ pic.twitter.com/9Xw3jAbq5r

mi corazon no puede mas de los nervios por favor selección vamos pic.twitter.com/j3wBmRJx4w

Si no se sufre no somo nosotros, dalee Argentina lpm 🇦🇷 pic.twitter.com/hqdh48drWC

GOOOOOOOOOOLLLLLLL pic.twitter.com/C6wIrnlI8S

La fase de grupos terminó y ya en el primer partido la pasamos como el orto pic.twitter.com/0TJyW9Zc22

soy aimar pic.twitter.com/vrwfGkUVfm

amigos como están? yo estoy así pic.twitter.com/ujfnAx387S

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Fuente: La Nación