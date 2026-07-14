Los mejores memes de Francia vs. España: la sorpresa del arranque que cambió todos los pronósticos

Francia y España se miden este martes por la primera semifinal del Mundial 2026 en un juego que enfrenta a figuras de renombre global como Kylian Mbappé y Lamine Yamal . El encuentro, disputado en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, convoca a todos los fans del fútbol, por lo que es muy comentado con múltiples memes y divertidas reacciones en las redes sociales .

La jugada más comentada en X fue el penal que le hizo Lucas Digne a Yamal luego de pegarle una fuerte patada . El lateral no vio al delantero y, cuando iba a despejar, impactó al jugador del Barcelona. Oyarzabal intercambió la falta por gol y adelantó a los españoles.

¡PENAL PARA ESPAÑA! Lucas Digne intentó despejar y le pegó a Lamine Yamal. #FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/3jgqEbQ5yD

A los 58 minutos del segundo tiempo, Pedro Porro puso el 2 a 0 frente a los galos tras una gran jugada colectiva de su equipo. Con una Francia perdida en el campo de juego, se hizo sentir el humor de los usuarios en las redes sociales.

Francia llegó como una de las grandes favoritas del torneo , luego de ganar sus seis partidos y sumar una de las mejores campañas ofensivas del torneo: Mbappé, Dembelé, Olise y compañía. El delantero del Real Madrid, con ocho tantos es uno de los candidatos a Bota de Oro y busca ampliar sus récords mundialistas .

Por su parte, España venía con una gran solidez defensiva , ya que solo concedió un solo tanto en el campeonato contra Bélgica. Centrados más en un juego colectivo, los dirigidos por Luis de la Fuente llegaron a esta instancia definitoria y pisan fuerte como claros candidatos a levantar la Copa del Mundo .

España cuando se trata de domar franceses: pic.twitter.com/MVMBCSvU4u

Todos los tertulianos diciendo que Francia era muy superior a España. España ahora mismo en el minuto 60 ganando 2-0. Esto es poesía. #FranciaEspaña pic.twitter.com/OAv6bq5mmG

AVISEN SI MBAPPÉ ESTÁ JUGANDO #FRANCIA #ESPAÑA #MBAPPE pic.twitter.com/ihTiy6TKOB

Resumen del partido España/Francia: pic.twitter.com/hOGRhWUVeD

En este momento sólo hay dos tipos de personas España / Francia pic.twitter.com/9Ajx8ymGTz

Mi jefe: ¿Dónde andará mi mejor elemento? Yo en otra área viendo la semifinal: pic.twitter.com/w3tMmkUrev

Hoy el mundo se reparte así con este España - Francia ¿Estamos todos de acuerdo no? pic.twitter.com/BY7bfPoa1k

WHAT WERE YOU THINKING, LUCAS DIGNE pic.twitter.com/oLBDGLBaVg

Digne when he gets back to the dressing room and PSG have cancelled his transfer pic.twitter.com/kM08pCw51c

GOOOOL DE ESPAÑA pic.twitter.com/VrbmOaoUzi

Esta semana ganará el fútbol. 😌 pic.twitter.com/RLiPF2ceFP

caralho o digne pic.twitter.com/0tY4l0p0eB

lucas digne instead of getting the ball cleared in an orderly fashion pic.twitter.com/nHcbHjlLHY

“Lamine controla el balón en el área” Digne: pic.twitter.com/nL543QzOyv

Les dejo el penal de Digne contra España para los que no pudieron verlo pic.twitter.com/Zu4HOhyI64

Es hoy… Nervios de día grande. De día para hacer historia. Vamos ESPAÑA! Aplasten!!! 🇪🇸💪🏼🇪🇸 pic.twitter.com/2yj0UrZzJ4

Pienso usar esto en el España vs Francia sin lugar a dudas. pic.twitter.com/j8KIgwKGwO

llega el minuto 90, españa francia 0-0 lo que ve el portero de francia: pic.twitter.com/WXFWXSTtxc

What Ousmane Dembélé is going to see every time he turns around today: pic.twitter.com/TaiOIPwvJS

HOLA FRANCIA pic.twitter.com/FVo8T2Yv4t

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Fuente: La Nación