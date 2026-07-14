Los detalles de la investigación que terminó con dos detenidos acusados de pedirles fotos íntimas a juveniles de Independiente

La investigación por presunto grooming y corrupción de menores que involucra a jugadores de las divisiones inferiores de Independiente tiene a dos detenidos: Gustavo Aníbal Battista , un profesor de Geografía de 52 años que trabajaba en escuelas de Ituzaingó y Morón, y Martín Ezequiel Diez , de 41, ex empleado del Ministerio de Salud de la Nación.

Según la Justicia, ambos integraban un esquema de captación de adolescentes mediante redes sociales , ofrecimientos de dinero y promesas de ayuda económica para obtener imágenes de contenido sexual.

Battista fue detenido a fines de mayo en su casa de Villa Tesei y permanece con prisión preventiva. La causa también reveló que en 2021 había sido denunciado por la madre de un alumno de 14 años por hechos similares. Si bien fue apartado de las aulas y pasó a cumplir tareas administrativas, ese expediente no avanzó en la Justicia.

De acuerdo con la investigación, el docente utilizaba perfiles falsos en Instagram, algunos con identidades femeninas, para acercarse a los juveniles. Después trasladaba las conversaciones a WhatsApp, donde les ofrecía dinero, botines, ropa deportiva o ayuda para afrontar distintos gastos.

En varios de los chats incorporados al expediente, repetía una pregunta que terminó convirtiéndose en una de las marcas de la causa: “¿Nunca tuviste botinero?” . Con esa frase buscaba presentarse como una especie de patrocinador dispuesto a financiar a los futbolistas.

Los investigadores sostienen que, una vez ganada la confianza de las víctimas, comenzaban los pedidos de fotos y videos íntimos. En algunos casos, incluso ofrecía más dinero a cambio de encuentros sexuales.

Además, prometía pagar entre $3000 y $5000 a quienes le facilitaran los teléfonos de otros jugadores de las inferiores , con el objetivo de ampliar la cantidad de víctimas. En la causa también figuran transferencias realizadas por Mercado Pago y Cuenta DNI por montos que iban desde los $2000 hasta los $35.000.

Martín Die z, el segundo detenido, está acusado de integrar la misma maniobra. Según la investigación, también participaba de la captación de adolescentes con ofrecimientos económicos para obtener material de contenido sexual y mantener conversaciones de ese tipo con los jóvenes.

Entre las pruebas reunidas por la fiscalía figuran los chats secuestrados, las transferencias de dinero y las pericias realizadas sobre el teléfono celular de Battista, donde se encontraron búsquedas vinculadas a adolescentes y fotografías de jóvenes con el torso desnudo.

Para la Justicia, el material reunido demuestra un patrón de manipulación y captación de menores mediante incentivos económicos.

Ambos permanecen imputados por los delitos de grooming y corrupción de menores . Mientras avanza la investigación, la fiscalía intenta determinar si hubo más adolescentes contactados mediante el mismo mecanismo y si la cantidad de víctimas es mayor a la que se conoce hasta el momento.

Fuente: TN