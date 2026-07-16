Los jardineros lo recomiendan: por qué hay que poner palitos de helado en la tierra de las plantas y cuándo hacerlo

Uno de los errores más comunes entre la gente que tiene plantas es regarlas con demasiada frecuencia . En ese sentido, distintos jardineros recomendaron un método muy sencillo para reconocer cuándo hay que realizar el riego que requiere un solo objeto: un palito de helado .

Este método consiste en clavar un palito limpio y sin pintura varios centímetros adentro de la maceta, dejarlo por unos segundos y luego sacarlo. Dependiendo del estado al retirarlo, es posible saber cómo está el sustrato debajo de la superficie.

El jardinero Álvaro Pedrera recomendó este método y explicó: “Nos sirve para saber el nivel de humedad que tiene el sustrato en la zona media de la maceta”. Así, es posible saber si hay que regar nuevamente o no.

En caso de que el palito salga húmedo o con restos de tierra al retirarlo, significa que el interior todavía conserva agua y no es necesario regar. Por el contrario, si sale limpio y seco, es una señal de que el sustrato necesita riego.

En esa misma línea, el jardinero Eduardo Barba señaló: “Para comprobarlo, pinchamos un palito de madera , de los de bambú de las brochetas, y vemos si sale húmedo en la parte baja o no”.

Lo más conveniente es realizar este truco antes de cada riego , sobre todo si existen dudas sobre el estado del sustrato. Este método resulta particularmente útil en macetas profundas , en las que la capa superior suele secarse antes que la tierra que está alrededor de las raíces.

Para hacerlo de manera correcta, no es necesario dejar los palitos enterrados permanentemente. En cambio, lo ideal es introducir uno, comprobar cómo sale y retirarlo tras hacer la prueba .

De esta manera, es posible comprobar las condiciones reales de la tierra y regarla únicamente cuando lo necesita . Así, se reduce el riesgo de aportar más agua de la necesaria, lo que puede provocar la pudrición de las raíces.

Fuente: TN