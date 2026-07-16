Henry David Thoreau: “Hay momentos en que la ansiedad se sosiega en la infinita indolencia y reposo de la naturaleza”

En una época marcada por las notificaciones constantes, el estrés laboral y el ritmo acelerado de la vida cotidiana, las palabras de Henry David Thoreau despiertan interés por su sorprendente actualidad. El filósofo, ensayista y naturalista estadounidense dejó una frase que invita a detenerse y mirar el mundo desde otra perspectiva: “Hay momentos en que toda la ansiedad y el esfuerzo acumulados se sosiegan en la infinita indolencia y reposo de la naturaleza” .

La cita resume una de las ideas centrales de su obra: el ser humano necesita reconectarse con la naturaleza para recuperar el equilibrio emocional y mental . Para Thoreau, los paisajes, los bosques, los lagos y el silencio no eran simplemente escenarios, sino espacios capaces de aliviar las preocupaciones que genera la vida diaria.

El autor desarrolló gran parte de este pensamiento en Walden , el libro publicado en 1854 en el que relata la experiencia de haber vivido durante más de dos años en una pequeña cabaña construida por él mismo junto al lago Walden, en Massachusetts. Ahí buscó demostrar que una vida más sencilla y cercana al entorno natural podía ofrecer una mayor sensación de libertad y bienestar .

Cuando Thoreau habla de que la ansiedad y el esfuerzo “se sosiegan”, hace referencia a la capacidad que tiene la naturaleza para disminuir la tensión mental . No plantea que los problemas desaparezcan, sino que el contacto con un ambiente tranquilo ayuda a cambiar la perspectiva desde la que se enfrentan.

La expresión “infinita indolencia y reposo de la naturaleza” tampoco debe interpretarse como una invitación a la pereza. En este contexto, el filósofo utiliza la palabra “indolencia” para describir la calma y el ritmo pausado con el que funciona el mundo natural , ajeno a las urgencias que suelen dominar la rutina humana.

Su reflexión propone que, al detenerse unos minutos para caminar entre árboles, contemplar un río o sólo observar un paisaje , las preocupaciones pierden intensidad y la mente encuentra un espacio para descansar .

Henry David Thoreau nació en 1817 en Concord, Massachusetts, Estados Unidos. Fue filósofo, escritor, poeta y uno de los principales exponentes del trascendentalismo, movimiento intelectual que defendía la conexión entre el ser humano, la naturaleza y la vida espiritual.

Además de Walden , escribió el ensayo Desobediencia civil , una obra que ejerció una profunda influencia sobre figuras como Mahatma Gandhi , Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela , quienes retomaron sus ideas sobre la resistencia pacífica frente a las injusticias.

Más de 160 años después de su muerte, las reflexiones de Thoreau siguen circulando en libros, conferencias y redes sociales. En un contexto en el que la ansiedad y el agotamiento forman parte de la vida de muchas personas, su mensaje conserva plena vigencia: dedicar tiempo a la naturaleza no solo permite desconectarse por un momento de las obligaciones diarias, sino también recuperar la serenidad necesaria para afrontar los desafíos con una mirada diferente.

Fuente: TN