Los dos encuentros clave entre Milei y Georgieva: de la cita en el despacho presidencial a una reunión de gabinete ampliado

El día después de un fin de semana agitado por sus furibundas críticas en Brasil a Lula da Silva, el presidente Javier Milei logró una foto que buscaba y que alimenta la buena sintonía que existe entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional.

El encuentro a solas con Kristalina Georgieva tuvo el protocolo y la cordialidad esperada, a tono con el respaldo económico que la entidad le viene dando al Ejecutivo desde que Milei tomó las riendas a finales de 2023.

Pero también significó una brisa de aire el nuevo apoyo en medio de cuestionamientos que llegan desde la oposición e incluso de aliados estratégicos como el PRO, que a través de un documento salió a plantear que "la estabilización ya no alcanza" y que la recuperación no se nota en varios sectores de la economía.

Hubo dos reuniones entre Milei y Georgieva . El primero duró casi una hora y media, y fue casi privado, con la presencia de Luis "Toto" Caputo y Nigel Andrew Chalk, el responsable del Fondo en el Hemisferio Occidental. El segundo, una cumbre de gabinete ampliado, con ministros puntuales que tienen relación directa con muchos de los postulados del FMI.

En ese encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros de Economía, Luis Caputo; de Defensa, Carlos Presti; de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; de Salud, Mario Lugones; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; el secretario de Política Económica, José Daza; el canciller, Pablo Quirno; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el director ejecutivo por la Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur.

También estuvieron el jefe de Misión del FMI, Cheng Wong; el jefe de Gabinete de la directora gerente, Wolfgang Andreas Bauer Stampli; el representante residente en la Argentina, Max Alberto Alier Montenegro; y el director y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Andrew Chalk y Luis Manuel Cubeddu Merchan.

Hola from Buenos Aires! 🇦🇷 Looking forward to engaging with people across Argentina and learning more about the country’s opportunities and ambitions. From innovation to energy, Argentina has tremendous potential to drive growth, create jobs, and build a more prosperous future. pic.twitter.com/I9xWXXS4iN

En el Gobierno le dan especial valor a la reunión por tratarse de un respaldo en la previa al año electoral . Frases como las que dejó Georgieva en la conferencia de prensa que brindó en el Ministerio de Economía refuerzan la idea de que el programa económico avanza sólido.

“Tenemos la capacidad de apoyar a nuestros miembros, pero no veo que esa condición vaya a activarse en 2027 ni en ningún otro momento”, fue una de las declaraciones que hizo la titular del FMI, que además valoró la "acumulación de reservas muy decidida" que llevaron adelante desde Economía y respaldó la puesta en marcha de "una estrategia integral para asegurar las obligaciones de la Argentina hasta 2027”.

No obstante, también dejó a través de declaraciones y en un posteo su inquietud en términos de crecimiento del país de cara a lo que viene. “Hola desde Buenos Aires. Espero con interés interactuar con personas de toda la Argentina y conocer más sobre las oportunidades y ambiciones del país. Desde la innovación hasta la energía, Argentina tiene un potencial tremendo para impulsar el crecimiento, crear empleo y construir un futuro más próspero”, publicó en X.

Después del segundo encuentro, Georgieva y su comitiva salueron por la explanada de la Rosada hacia el Palacio Libertad, donde la titular del FMI mantuvo un encuentro cerrado con estudiantes de universidades argentinas. El operativo policial fue fuerte en la zona, por la presencia de la directiva del Fondo.

Fuente: Clarín