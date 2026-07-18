Londres rechazó las quejas del gobierno por la navegación en aguas argentinas de un buque de guerra que zarpó de Malvinas

El Reino Unido rechazó la nota de protesta presentada por la Cancillería el lunes 13 de julio, en la que había expresado “su más enérgico rechazo” al paso del buque militar británico HMS Medway por aguas argentinas en su ruta Malvinas-Punta Arenas, en el sur de Chile.

Y no sólo eso. Según estableció Clarín con fuentes oficiales informadas de lo ocurrido, y que el Gobierno argentino niega —aunque la Cancillería evitó desde un primer momento referirse a todo este capítulo complejo en las relaciones con Londres—, el Foreign Office le entregó la nota de protesta formal a la embajadora argentina en Londres , Mariana Plaza.

En esta nota de contraprotesta británica, Londres —que está en una transición de primer ministro, de Keir Starmer a Andy Burnham— no sólo dijo no haber hecho “nada” fuera de los acuerdos bilaterales sobre las medidas de confianza en torno a las Islas Malvinas para evitar incidentes, afirmando que toda la operación con el HMS Medway “fue ajustada a los procedimientos habituales”.

Los británicos fueron los que acusaron a la Argentina de “violar”, con su protesta, acuerdos internacionales sobre la navegación y el uso de los mares establecidos en la Convención del Mar, de Naciones Unidas. Y también le habrían expresado a la embajadora preocupación “por los dichos de la vicepresidenta Victoria Villarruel", que por la red social X los llamó “piratas usurpadores”.

El Gobierno quedó enmarañado en toda la situación del buque de guerra, el partido de fútbol del Mundial entre la selección nacional argentina y la de Inglaterra, a la que le ganó en un histórico 2 a 1 el miércoles. El despliegue de una bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" enojó a británicos e isleños, que piden sanciones de la FIFA contra el equipo que capitanea Lionel Messi.

Explotaron las repercusiones y los contragolpes verbales de la oficina del Primer Ministro, que sostuvo que las “Islas Falkland son británicas” y tienen derecho a la autodeterminación . Pero también habían repercutido mucho los escritos de Villarruel, contraria a la línea de bajar las rispideces por Malvinas que el Gobierno de Javier Milei busca sostener.

El Gobierno quedó descolocado con la leyenda de Malvinas exhibida por los jugadores cuando la ministra Alejandra Monteoliva se había plegado a la línea de seguridad estadounidense de que al partido no se llevaran imágenes que pudieran ser provocadoras en temas sensibles. Los jugadores fueron apoyados popularmente y Monteoliva recibió críticas, al igual que se reavivaron en redes las opiniones de Milei sobre su admiración por Margaret Thatcher en materia económica.

Es en esa línea que hay que leer las protestas mutuas que se hicieron con el buque. En plenos preparativos para un viaje de comercio e inversión que Milei quiere hacer a Londres para fines de octubre —la Argentina Week en Londres— y del acuerdo comercial que busca cerrar con los británicos, bilateral o a través del Mercosur, el Gobierno demoró más de una semana en reaccionar contra el paso del buque, que en realidad no puede prohibir. Lo que le achacaban en el Gobierno a los británicos fue la “informalidad” del aviso de la zarpada de Malvinas el 4 de julio y su llegada a Punta Arenas el 5.

También protestaron contra el Gobierno de Chile, porque marinos trasandinos recibieron a las autoridades militares del Medway, lo que cayó muy mal entre los vecinos.

El lugar en el que el Gobierno argentino y el británico se retrucan es la acusación argentina al buque de guerra de haber violado, entre otros, los compromisos asumidos por ambos Gobiernos en la Declaración Conjunta del 25 de septiembre de 1991, que sustituye los anexos I, II, III y IV de la Declaración Conjunta de Madrid del 15 de febrero de 1990, en su apartado 1.2: "Medidas de fortalecimiento de la confianza", punto "b" (texto según la Declaración Conjunta dada en Buenos Aires y Londres el 12 de julio de 1993).

Esto se refiere a las Medidas de Fortalecimiento de la Confianza que Argentina y el Reino Unido acordaron tras la normalización de las relaciones diplomáticas luego de la guerra de Malvinas. Es engorroso el listado, pero, siguiendo esta línea, Londres debería haber avisado con 48 horas de anticipación que el buque iba a navegar por aguas argentinas para adentrarse luego en el Estrecho de Magallanes.

Gran Bretaña niega no haberlo comunicado en tiempo y forma, ni por WhatsApp —este sería el motivo de choque—, y dice que lo que viola la Argentina es la Convemar (o UNCLOS, por sus siglas en inglés), que reconoce el derecho de los buques de guerra a navegar por los mares nacionales (mar territorial) bajo la figura jurídica de "paso inocente" . Este tránsito debe ser continuo y rápido, y no puede implicar amenazas, uso de la fuerza ni actividades militares hostiles.

Fuente: Clarín