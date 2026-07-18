Dos hombres murieron tras un violento choque frontal entre un utilitario y un camión en la Ruta 4 de Córdoba

Dos hombres murieron este viernes por la tarde luego de un violento choque frontal entre un utilitario y un camión sobre la Ruta Provincial 4, en cercanías de la ciudad cordobesa de La Carlota.

El siniestro ocurrió cerca de las 15 a la altura del kilómetro 140, en un tramo ubicado entre La Carlota y el acceso a Huanchilla. Por causas que todavía son materia de investigación , una Citroën Berlingo chocó de frente contra un camión Mercedes-Benz que circulaba en sentido contrario.

De acuerdo con la información difundida por la Policía de Córdoba, el camión era conducido por un hombre de 42 años que viajaba de sur a norte, mientras que el utilitario lo hacía en dirección opuesta. El impacto fue de tal magnitud que los dos ocupantes de la Berlingo murieron en el acto. Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer oficialmente sus identidades.

El conductor del camión sufrió lesiones leves y fue asistido por personal médico, que luego lo trasladó a un centro de salud de la zona para su atención.

Tras el choque, trabajaron en el lugar efectivos policiales, bomberos y servicios de emergencia. La Ruta Provincial 4 permaneció totalmente cortada durante varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate, el retiro de los vehículos involucrados y las pericias para determinar cómo ocurrió el accidente.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que busca establecer las circunstancias en las que se produjo el choque frontal y si alguno de los vehículos invadió el carril contrario o existió otro factor que desencadenó la tragedia.

El accidente ocurrió en un tramo de la Ruta Provincial 4 que días atrás también fue escenario de otro siniestro fatal. El pasado 9 de julio, un Fiat Siena chocó de frente contra un minibús que trasladaba a un equipo infantil de fútbol femenino. En ese hecho murieron dos personas y al menos 16 niñas resultaron heridas.

Fuente: TN