LLA es la fuerza más joven del Congreso y más de la mitad de sus legisladores llegaron sin experiencia en cargos públicos

Más de la mitad de los legisladores de La Libertad Avanza llegó al Congreso nacional sin experiencia previa en cargos públicos, mientras un 60% de los miembros de los bloques peronistas ya habían ocupado algún cargo legislativo.

Los datos se desprenden de la 14° del directorio legislativo presentado por la fundación Directorio Legislativo , que se encarga de buscar la información actualizada de todos los miembros de Diputados y Senado.

La semana pasada lo presentaron en la Cámara Baja y el informe destaca el contraste entre las dos principales fuerzas. Mientras que en La Libertad Avanza más de la mitad de los legisladores no tiene experiencia previa en cargos públicos , en los bloques peronistas la situación es la inversa.

La totalidad de los miembros en el Senado del bloque de Unión por la Patria cuentan con al menos un antecedente en un cargo público, al igual que la amplia mayoría de sus diputados. De hecho hay ocho ex gobernadores.

Incluso si se considera sólo la experiencia, más del 60% de los miembros de los bloques peronistas ya ocuparon cargos legislativos con anterioridad ya sea a nivel nacional, provincial o en concejos deliberantes.

En los bloques de La Libertad Avanza -que incluyó legisladores provenientes de otras fuerzas como el PRO- llegan apenas al tercio los que tienen experiencia previa.

La diferencia de edad también es notable. La Libertad Avanza es la fuerza más joven en ambas cámaras, con un promedio de 48 años entre sus miembros en Diputados y de 50 años en el Senado. Los diputados más jóvenes son Agustín Pellegrini y Valentina Ravera, quienes asumieron el año pasado con 25 años, mientras que el senador chaqueño Juan Godoy asumió con 30, la edad mínima requerida para poder ocupar una banca en la Cámara Alta.

En las bancadas peronistas los promedios son de 54 años en la Cámara Baja y 56 en el Senado.

El Directorio Legislativo nació en Argentina en el año 2000 con el objetivo de acercar información pública sobre el Congreso y sus integrantes. "Aunque parezca mentira, nos sigue costando lograr que muchos legisladores nos completen esta información; si no hacemos el ejercicio de ir uno a uno, despacho por despacho, esa información se pierde y nadie puede acceder a ella", señaló la directora ejecutiva Noel Alonso Murray.

De acuerdo a la recopilación realizada por Directorio Legislativo, la profesión más elegida de los legisladores es el derecho . Entre todos los diputados y senadores, hay 92 abogados. En segundo lugar, y por lejos, se encuentran los contadores con (25), los licenciados en ciencias políticas (17).

También registraron 12 médicos, 11 economistas, 8 ingenieros y 8 licenciados en administración, dentro de las carreras más conocidas. Hay otros 66 legisladores que tienen otros títulos universitarios.

En cuanto a la participación de mujeres en los bloques, LLA y UP manejan porcentajes similares . En Diputados, la bancada de Unión por la Patria está integrada por un 44% de mujeres y La Libertad Avanza con un 42%. En el Senado, el bloque Justicialista alcanza un 43% y La Libertad Avanza un 38%. Entre ellas, la jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich.

En los bloques en Diputados, la UCR (17%) e Innovación Federal (22%) quedan detrás.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín