Crimen por plata en Misiones: va a juicio porque mató a puñaladas a un amigo que le debía 500 pesos

Un joven que está detenido desde noviembre 2021, acusado de matar a puñaladas a un amigo porque le debía 500 pesos , comenzará a ser juzgado este lunes y podría recibir una condena de hasta 25 años de cárcel. El hecho ocurrió en la localidad misionera de Candelaria y el imputado fue capturado unas horas después del crimen, cuando ya se había refugiado en la casa de su madre.

Roberto “El Negro” Silvero (23), de nacionalidad paraguaya, se opuso a ser condenado mediante un juicio abreviado , por lo que desde la semana próxima se sentará frente a los jueces del Tribunal Penal 1 de Posadas para intentar convencerlos de su inocencia. El joven contará con la asistencia del defensor oficial Miguel Ángel Varela.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho que realizó el juez de Instrucción Ricardo Balor junto al fiscal René Casals, todo comenzó pasado el mediodía del 14 de noviembre de 2021, en una humilde vivienda del barrio “Niño Perdido”, cercano al río Paraná.

En ese lugar, Silvero compartía bebidas alcohólicas con Luis Fernando Duarte Vázquez (23), otro paraguayo con el que solía compartir el oficio de albañil . En esas circunstancias, Silvero le reclamó a su amigo que le debía 500 pesos, lo que equivalía a unos 2,50 dólares de ese entonces.

El dueño de casa le dijo que en ese momento no tenía dinero, situación que enfureció a Silvero. Todo derivó en una discusión que terminó cuando la víctima recibió cinco puñaladas en brazos y tórax y murió antes de recibir atención médica. Por la trayectoria de algunas heridas, se estableció que Duarte Vázquez fue atacado por la espalda.

Tras el ataque, el agresor abandonó el lugar junto a su novia antes que llegara la Policía, que fue alertada por los vecinos del barrio. Los oficiales de la Dirección de Homicidios primero centraron sus sospechas en un vecino, pero los testimonios recogidos ubicaron a Silvero en la escena del crimen. El joven, que había nacido en Encarnación, Paraguay, y estaba residiendo hacía algún tiempo en Candelaria.

Los policías iniciaron la búsqueda del homicida y lograron ubicarlo ya en horas de la noche. Silvero se había ocultado en la casa de su madre , en un barrio próximo, e intentó escapar cuando advirtió la llegada de los patrulleros. El sospechoso fue alcanzado y detenido por orden del juez Balor.

Silvero será juzgado por los jueces Gustavo Arnaldo Bernie, Viviana Gladis Cukla y Carla Alejandra Freitag; mientras que la acusación estará a cargo del fiscal Vladimir Glinka.

El Tribunal citó a quince testigos -varios de ellos policías que participaron de la investigación, y peritos- y se estima que el debate podría extenderse cuatro días.

Fuente: Clarín