Horacio Rodríguez Larreta le cierra la puerta al PRO y sondea un acuerdo con el peronismo no K para 2027

La carrera a 2027 en la ciudad de Buenos Aires abre un abanico de posibilidades electorales diferentes según los acuerdos que se terminen cerrando. En ese laberinto está Horacio Rodríguez Larreta , que busca cerrar alianzas y que también es buscado para definir estrategias rumbo al comicio, ya sea con PASO o sin ella.

El ex jefe de Gobierno porteño tiene definido ser candidato el año que viene, al igual que lo fue en 2025, cuando ganó una banca en la Legislatura a partir de la postulación desde su propio espacio. La diferencia es que aquella vez fue por su cuenta, sin alianzas, y ahora está dispuesto a acordar con otros espacios.

En esa búsqueda tiene dos decisiones tomadas . La primera es que no negociará con el macrismo si mantiene un acuerdo político con La Libertad Avanza; la segunda es abrir un puente con un sector del PJ porteño que no tenga relación con el kirchnerismo.

La consigna larretista parece clara: no está dispuesto a sentarse a conversar con espacios que estén relaciones con Javier Milei o Cristina Kirchner . Esos son sus límites: en el medio, las variantes son amplias e incluyen también a aliados tradicionales como el radicalismo o espacios que militaron en Juntos por el Cambio.

Rodríguez Larreta está viendo una oportunidad de llegar al balotaje si apunta al voto moderado, que no se siente identificado ni en la mirada de centroderecha del oficialismo porteño, ni en una visión más extrema de los libertarios , ni en el voto K tradicional.

Con el peronismo instalado desde hace tiempo como una segunda fuerza local, sin chances reales de ser gobierno, Larreta aparece como una opción atractiva para reforzar esa candidatura y poder llegar a una segunda vuelta, teniendo en cuenta que para ganar en la Ciudad en las generales se necesita más del 50% de los votos.

Por eso se lo perfila como un posible candidato dentro de una PASO con el peronismo tradicional, que viene siendo encarnado en las últimas elecciones por Leandro Santoro . Si bien no habla de nombres, Larreta está dispuesto a competir de manera interna con todo aquel que no esté vinculado al kirchnerismo.

"En el PRO, en su momento, sumamos a dirigentes peronistas como Ritondo y Santilli, que compartían una misma mirada de la política con nosotros. Por qué no se puede hacer lo mismo ahora", deslizan fuentes larretistas.

Entre tanto, el PRO se debate entre cerrar una alianza nuevamente con La Libertad Avanza, como la de las legislativas nacionales de 2025, o construir una alternativa, quizás con PASO mediante, con viejos socios políticos como el radicalismo u otros actores de Juntos por el Cambio.

De allí que surgieran las versiones de un posible acercamiento entre el macrismo y Larreta , que fogonea especialmente el ex presidente Mauricio Macri en pos de fortalecer una interna con Jorge Macri. Larreta, cabe recordar, se alejó de la conducción del PRO cuando dejó la jefatura de Gobierno en diciembre de 2023, pero nunca renunció formalmente al partido.

En los últimos meses hubo conversaciones entre Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, que habían estado mucho tiempo sin hablar y apenas intercambiaban mensajes en sus respectivos cumpleaños.

"El cariño está, eso no cambia", dicen desde el entorno del ex presidente , más allá de que la relación quedó tensa desde aquella PASO nacional con Patricia Bullrich en la que Macri se inclinó por apoyar a la ahora senadora nacional. Larreta tampoco habla mal públicamente de su ex jefe político, pero sí tiene diferencias irreconciliables con el actual alcalde porteño, Jorge Macri.

En el larretismo aseguran que el vínculo entre los Macri es malo y que el jefe de Gobierno actual se expresa de manera crítica sobre su primo en diferentes reuniones privadas que tiene.

En las oficinas de Uspallata, en tanto, recuerdan sobre Larret a las durísimas críticas que les hizo en la campaña de 2025, cuando habló de una Ciudad con "olor a pis" . Según las encuestas que siguen en el gobierno porteño, Larreta mide entre seis y ocho puntos en la Ciudad, si compitiera por su cuenta.

Fuente: Clarín