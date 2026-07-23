Estafa por US$ 10 millones a Camioneros: Moyano llamó a asamblea extraordinaria para remover a un dirigente

A través de un memorándum que llegó a las cuentas de WhatsApp de los dirigentes de Camioneros, Hugo Moyano convocó para este jueves a una asamblea extraordinaria de delegados congresales para tratar la remoción de Claudio Balazic , ex secretario Administrativo del sindicato y uno de los investigados por la Justicia por el presunto fraude por US$ 10 millones al gremio.

Balazic fue un hombre de extrema confianza del jefe Camionero. Durante la presidencia de Moyano en el Independiente, Balazic se desempeñó como secretario general de Futsal del club. ¿Conocerá secretos de Moyano?

El memorándum, que lleva la firma de Hugo Moyano y al que accedió Clarín , fue enviado a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Central del Sindicato de Camioneros, al Consejo Directivo de su obra social, a los secretarios de las seccionales, delegaciones, secretarios de rama y a la mutual.

La convocatoria es este jueves a las 9 en el hotel Intersur, en la calle Brasil 780, barrio de San Telmo.

Cuando se inició la investigación por el fraude al hotel que el sindicato tiene en Mar del Plata, Balazic y el tesorero del sindicato de Camioneros, Paulo Villegas , fueron separados de sus cargos.

Además fue echado un contador del gremio que se encuentra también imputado en la causa judicial, que lleva adelante el fiscal de Delitos Económicos N° 10 de Mar del Plata David Bruna.

La situación de Balazic sería diferente a la de Villegas y el contador porque el ex secretario Administrativo habría iniciado un reclamo porque Camioneros dejó de pagarle la remuneración que percibía como miembro del Consejo Directivo del sindicato, dijeron las fuentes consultadas.

La decisión de convocar a la asamblea extraordinaria de congresales sería para separar "de manera orgánica" a Balazic de Camioneros.

La remoción de un directivo exige la acreditación de faltas graves explícitamente detalladas en la legislación nacional y el estatuto de Camionero, como violaciones estatutarias, malversación de fondos o administración fraudulenta de los bienes del sindicato.

Según la normativa, Balazic tiene derecho a defenderse . Pero en la noche de este miércoles se desconocía si el ex dirigente concurrirá.

En la causa judicial, iniciada por la denuncia impulsada por Hugo Moyano, se investigan presuntos sobreprecios en servicios y alimentos por más de 10 millones de dólares en el hotel 15 de diciembre, ubicado en el corazón de Mar del Plata y del que los afiliados se quejan que se puso demasiado caro.

Por la estafa se encuentran imputados siete hombres. Los dos principales, por su peso dentro de la estructura del moyanismo, son Balazic y Paulo Villegas. La imputación de ambos causó un terremoto en el sindicato.

Los otros imputados son el contador, dos ex empleados del hotel -uno fue su gerente y el otro el cheff; sus apellidos serían Ferrari y Sánchez- y dos ex proveedores.

Por orden del fiscal Bruna se inició una pericia de las cuentas del hotel y otra informática de una computadora que se encontraba en la administración del hotel. Ambas pericias vienen demoradas.

Fuente: Clarín